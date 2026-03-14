به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مجتبی بهزادیان گفت: سینماهای سراسر کشور به پاس و احترام خون شهدای نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی و به دلیل شهادت رهبر انقلاب آیت الله سید علی خامنه ای (ره) به مدت یک هفته تعطیل بودند. سینماها از ۱۷ اسفند می‌توانستند در بعضی از روزها تا اذان مغرب به فعالیت خود ادامه دهند اما با توجه به لیالی قدر همانند سالیان گذشته در این چند روز تعطیل بودند.

وی با بیان اینکه سینماها از جمعه ۲۲ اسفند می‌توانند فعالیت خود را از سر گیرند، افزود: سینماهای کشور با توجه به شرایط شهرها، مجوز اداره کل ارشاد استان‌ها و با صلاحدید مدیریت سینماها می‌توانند فعالیت خود را از سر گیرند.

مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم بیان داشت: به جز فیلم‌های کمدی، تمامی آثار سینمایی که قبل از جنگ رمضان بر روی پرده سینماها بودند می‌توانند به نمایش خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر فعالیت فرهنگی سینماهای سراسر کشور در ایام جنگ، ادامه داد: سینماها در شرایط فعلی می‌توانند محلی موثر برای حضور مردم در یک فضای فرهنگی باشند. این را باید در نظر بگیریم که سینمای ایران در دوره‌های مختلف اجتماعی، رفتاری هوشمندانه و مسئولیت‌پذیر در قبال مردم ایران داشته است. به نظر من شروع فعالیت سینماها از جمعه و در بحبوحه جنگ رمضان، نشانگان مهمی از مسئولیت‌پذیری سینمای ایران در قبال وضعیت واقعی جامعه ایران است.

وی ادامه داد: سینمای ایران در شرایط حساس همواره کنار مردم و لحظات پر حماسه ایرانیان بوده است. سینماهای کشور در ایام جنگ دوازده روزه هم حضوری مستمر و فعال داشتند و امیدواریم سینماها در این روزها، محلی برای فعالیت‌های مضاف فرهنگی شوند.

بهزادیان در پایان بیان داشت: سعی داریم یک یا دو فیلم مرتبط با جنگ ۱۲ روزه را طی روزهای آینده به چرخه اکران اضافه کنیم. این فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر ۴۴ رونمایی شدند و با استقبال مخاطبان و اهالی رسانه مواجه شدند.

