به گزارش ایلنا، لازار، مدیر مرکز میراث جهانی یونسکو، در گفت‌وگویی با ابراز نگرانی شدید نسبت به تأثیرات نخستین درگیری‌های منطقه‌ای بر سایت‌های میراث جهانی، اعلام کرد که تعدادی از آثار ثبت‌شده ایران در فهرست جهانی دچار آسیب شده‌اند.

به گفته او، ایران در حال حاضر صاحب ۲۹ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است که ۴ مورد از آن‌ها آسیب دیده‌اند. از جمله این آثار، کاخ گلستان در تهران که اغلب با کاخ ورسای فرانسه مقایسه می‌شود، در فهرست آثار آسیب‌دیده قرار دارد.

لازار تأکید کرد: ما در یونسکو تمام مختصات جغرافیایی این مکان‌های تاریخی را به همه طرف‌های درگیر ابلاغ کرده‌ایم و همگان آگاه‌اند که این مکان‌ها نباید هدف هیچ‌گونه حمله یا تخریب قرار گیرند.

او افزود: این سایت‌ها، روایتگر تاریخ تمدن‌های ۱۸ کشور منطقه هستند. ما درباره تهران صحبت می‌کنیم، اما موارد مشابهی در کشورهای خلیج فارس نیز وجود دارد. یونسکو خواستار حفاظت فوری از این مکان‌ها و تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی مشترک بشری است.

