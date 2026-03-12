آثار حمید هیراد توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در پی درگذشت حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ پیام تسلیتی منتشر کرد.

در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «خبر درگذشت هنرمند گرامی، زنده‌یاد حمید هیراد موجب تاثر شد. درگذشت ایشان ضایعه‌ای برای جامعه موسیقی کشور و علاقه‌مندان به این هنر است.

زنده‌یاد هیراد در طول سال‌های فعالیت نجیبانه خود، آثاری را از خود به جا گذاشت که توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد و جایگاهی در خور در میان ایشان پیدا کند.

فقدان این هنرمند جوان را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و عموم مردم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آرامش، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

حمید هیراد ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ امروز (پنجشنبه ۲۱ اسفندماه)، پس از تحمل دوره‌ای بیماری درگذشت.

مراسم بدرقه و تشییع پیکر این هنرمند جمعه (۲۲ اسفندماه) ساعت ۱۱ در قطعه هنرمندان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/