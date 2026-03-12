وزیر ارشاد:
آثار حمید هیراد توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی به مناسبت درگذشت حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ نوشت: زندهیاد هیراد در طول سالهای فعالیت نجیبانه خود، توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد و جایگاهی در خور در میان آنان پیدا کند.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در پی درگذشت حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ پیام تسلیتی منتشر کرد.
در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «خبر درگذشت هنرمند گرامی، زندهیاد حمید هیراد موجب تاثر شد. درگذشت ایشان ضایعهای برای جامعه موسیقی کشور و علاقهمندان به این هنر است.
زندهیاد هیراد در طول سالهای فعالیت نجیبانه خود، آثاری را از خود به جا گذاشت که توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد و جایگاهی در خور در میان ایشان پیدا کند.
فقدان این هنرمند جوان را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و عموم مردم تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آرامش، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»
حمید هیراد ترانهسرا، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ امروز (پنجشنبه ۲۱ اسفندماه)، پس از تحمل دورهای بیماری درگذشت.
مراسم بدرقه و تشییع پیکر این هنرمند جمعه (۲۲ اسفندماه) ساعت ۱۱ در قطعه هنرمندان برگزار میشود.