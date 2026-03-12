آثار حمید هیراد توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد

خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارشاد:

کد خبر : 1761593
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی به مناسبت درگذشت حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ نوشت: زنده‌یاد هیراد در طول سال‌های فعالیت نجیبانه خود، توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد و جایگاهی در خور در میان آنان پیدا کند.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در پی درگذشت حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ پیام تسلیتی منتشر کرد.

در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «خبر درگذشت هنرمند گرامی، زنده‌یاد حمید هیراد موجب تاثر شد. درگذشت ایشان ضایعه‌ای برای جامعه موسیقی کشور و علاقه‌مندان به این هنر است.

زنده‌یاد هیراد در طول سال‌های فعالیت نجیبانه خود، آثاری را از خود به جا گذاشت که توانست با نسل جوان ارتباط خوبی بگیرد و جایگاهی در خور در میان ایشان پیدا کند.

فقدان این هنرمند جوان را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و عموم مردم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آرامش، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

حمید هیراد ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ امروز (پنجشنبه ۲۱ اسفندماه)، پس از تحمل دوره‌ای بیماری درگذشت.

مراسم بدرقه و تشییع پیکر این هنرمند جمعه (۲۲ اسفندماه) ساعت ۱۱ در قطعه هنرمندان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل