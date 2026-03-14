احمد میرعلایی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر اینکه باید انسجام شکل گرفته در جامعه برابر دشمن حفظ شود، اظهار کرد: این روزها شاهد انسجامی مثال‌زدنی و غیرقابل پیش‌بینی هستیم و ایرانی‌ها بار دیگر به دنیا ثابت کردند که مردمانی غیرقابل پیش‌بینی هستند. من این انسجام را یک معجزه می‌دانم، خیابان‌ها را که می‌بینید اینطور به نظر می‌رسد که این مردم با هم قراری گذاشته‌اند و به خیابان آمده‌اند؛ همه یونیفرمی یک دست دارند، لباس مشکی به تن کرده‌اند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفته‌اند. مطمئن باشید این انسجام برای دشمن وحشت‌آور است.

میرعلایی خاطرنشان کرد: من این انسجام را لطف خدا و حاصل دعای مردم می‌دانم. دشمن وقتی صحنه همبستگی مردم را می‌بیند به این نتیجه می‌رسد که تصاحب این کشور خیالی خام است. به قول حضرت امام (ره) که در زمان کودتای نوژه به دشمن تأکید کرد که شما حتی اگر بتوانید پایگاه‌‌های ما را بمباران کنید بالاخره باید وارد خیابان‌های این کشور شوید و آن زمان است که در برابر مردم مجبور به عقب‌نشینی هستید. رهبر شهیدمان هم به دشمنان گوشزد کرده بود که ایران جای دیگری است و شما نمی‌توانید با محاسبات خود، خیالاتی که در سر دارید را به نتیجه برسانید. ما کشوری هستیم که مردمانش در دوران هشت سال دفاع مقدس آب‌دیده شده‌اند؛ همانطور که حضرت امام (ره) تأکید کرده بودند که دفاع مقدس یک نعمت بود، ما حالا شاهد نعمات آن دوران هستیم. یکی از آن نعمت‌ها قدرت موشکی ماست و نعمت دیگرش که این روزها شاهدش هستیم انسجام مردم است، مردم این کشور در بزنگاه‌ها درست‌ترین کار را انجام می‌دهند و پای سرزمین‌شان می‌ایستند و هنرمندان، شاعران، روایتگران، مستندسازها و... این تاریخ را ثبت خواهند کرد.

وی افزود: این روزها با وجود اینکه جمعیت تهران نسبت به روزهای عادی کمتر شده در خیابان‌های شهر شاهد حضور پررنگ مردمی هستیم که تحت هر شرایطی ایستادگی‌شان را به نمایش می‌گذارند. آنچه که این مردم را به میدان کشانده اثرات خون شهدا و رهبر شهیدمان است و خداوند عنایت کرده و ما را در برابر دشمن کنار هم قرار داده است. هنرمندان در هر صنفی این برهه تاریخی ما را که باعث افتخار هر ایرانی است منعکس خواهند کرد و به تصویر خواهند کشید. در آینده به این روزها افتخار می‌کنیم و همانطور که تاریخ معاصرمان را به قبل و بعد از انقلاب اسلامی و سپس به قبل و بعد از هشت سال دفاع مقدس تقسیم کردیم، تاریخ انقلاب اسلامی به قبل و بعد از جنگ رمضان تقسیم خواهد شد و خواهیم دید که این کشور و این مردم پرافتخار از ثمرات این دوران چگونه بهره‌مند خواهند شد. امروز به خوبی متوجه می‌شویم که منظور امام شهیدمان از این جمله چه بود که فرمودند برای رسیدن به قله خرمشهرها در پیش داریم.

مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی با تأکید بر اینکه انسجام شکل گرفته یک معجزه الهی است، گفت: خون امام شهیدمان دنیا را متأثر کرد، همه به جایگاه درست ما پی بردند و ما به نقطه صفر بسیار زیبایی رسیدیم. لحظات زیبایی را شاهد هستیم، مردم با شوق در خیابان‌ها هستند و هرکس به سهم خود نام ایران را بر زبان دارد. انعکاس این زیبایی‌ها وظیفه هنرمندان است، آن‌ها هم باید در میدان باشند، این روزها شاعران، هنرمندان عرصه موسیقی، عکاس‌ها، مستندسازها و... می‌توانند همزمان آثار خود را خلق کنند و هنرهایی مثل سینما که تولید اثر در آن‌ها نیاز به زمان دارد با روایت این زیبایی‌ها در حفظ این انسجام شکل گرفته نقش‌آفرینی خواهند کرد.

میرعلایی تصریح کرد: اگر جمله امام (ره) که فرمودند "خرمشهر را خدا آزاد کرد" مصرعی از یک شعر بدانیم، مصرع اول این بیت سروده رهبر شهیدمان است که فرمودند "خرمشهرها در پیش داریم". امروز دنیا به خاطر ایستادگی ایرانیان، به ما نگاه دیگری دارد، مطمئن باشید کسانیکه در خارج از مرزهای ایران آرزوی این جنگ را داشتند، هر کجا که باشند با بهم خوردن بازار نفت و آسیب‌های اقتصادی پیش‌رو مورد غضب مردم همان کشورها قرار می‌گیرند. کسانیکه در این میان متضرر شدند همان‌ها هستند، ما با وجود سختی‌ها و ایستادگی‌هایمان آب‌دیده شدیم اما مردم دیگر کشورها تحمل جابجایی اندک قیمت‌ها را هم ندارند و جنگ‌طلبان باید آمادگی برخورد از سوی مردم همان کشورها را داشته باشند.

این تهیه‌کننده در پایان تأکید کرد: هنرمندان باید این روزها ناظری دقیق باشند، باید در کنار مردم قرار بگیرند تا بتوانند در آینده درباره این روزها حرف بزنند و قضاوت کنند. هنرمندی که در میدان نباشد، نمی‌تواند این روزها را که برگ زرینی در تاریخ این کشور است و مردم آن را با خون خود به ثبت رسانده‌اند، در آثار خود منعکس کند.

