دکتر فلاح زاده در پاسخ به بیانیه حمایتی دانشگاه پادجادجاران اندونزی:
دانشگاهها باید همواره ناظر به مسایل کلان امت اسلامی و بشریت باشند
رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی در پاسخ به بیانیه حمایتی و همدلانه دانشگاه پادجادجاران اندونزی از ملت و دولت بزرگ ایران اسلامی گفت: بیانیه آن دانشگاه بار دیگر ثابت کرد «دانشگاه» تعهدی اخلاقی و تمدنی برای دفاع از عدالت، کرامت انسانی، استقلال ملتها و حمایت از مظلومان دارد که بیتردید، توجه به رنج ملتها، بهویژه در برابر تجاوز و سلطهگری که به وضوح و آشکار بر علیه ملت بیدار، بزرگ و مستقل ایران اسلامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی در حال انجام است، بخشی جداییناپذیر از رسالت علمی و معنوی دانشگاهها است.
به گزارش ایلنا، دکتر فلاح زاده در نامهای که توسط دکتر جهانگیری رایزن فرهنگی کشورمان در اندونزی به رئیس دانشگاه ارایه گردیده است، خطاب به پروفسور اتوار باجاری رئیس شورای اساتید، پروفسور ایمان هرنامن دبیر شورای اساتید، پروفسور یونی سوکریانی رئیس سنای دانشگاهی و پروفسور سریویدودو دبیر سنای دانشگاهی به نمایندگی از اساتید و جامعه دانشگاهی دانشگاه پادجادجاران گفت: این اقدام و اعلام مواضع و بیانیه اخیر آن دانشگاه به نمایندگی از اساتید و جامعه دانشگاهی، حاوی موضعگیری صریح، مسئولانه و مبتنی بر اصول اسلامی، انسانی و قانون اساسی در قبال تحولات منطقهای و بینالمللی بود، که نشاندهنده توجه و اهتمام ویژه در راستای تحقق رسالت بیدارگرانه نهاد دانشگاه و اساتید و جامعه فرهیخته دانشگاهی آن کشور در قبال مسائل امت اسلامی و جامعه جهانی است.
رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی ضمن قدردانی عمیق از این موضع آگاهانه تصریح کرد: دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، ضمن قدردانی عمیق از این موضع آگاهانه، بر این باور است که در شرایط حساس کنونی، همگرایی علمی، انسانی و اخلاقی میان دانشگاههای جهان اسلام میتواند نقشی مؤثر در تقویت وحدت امت اسلامی، تبیین گفتمان صلح عادلانه و مقابله با استانداردهای دوگانه در عرصه بینالملل ایفا نماید.
رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی گفت: بر این اصل تأکید دارم که دانشگاه باید همواره ناظر به مسائل کلان امت اسلامی و بشریت باشد؛ با نگاه مسئولانه و حکیمانه سخن بگوید و از ارزشهای آزادی، عدالت، استقلال و کرامت انسانی پاسداری کند چرا که سکوت در برابر بیعدالتی، با رسالت علمی و الهی نهاد دانشگاه سازگار نیست.
وی در بخش دیگری از این نامه اظهار امیدواری کرد با تحقق پیروزی ملت بزرگ ایران بر مستکبرین در این جنگ، بهزودی همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی میان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و آن دانشگاه برقرار گردد و این تعامل سازنده، زمینهساز پروژههای مشترک، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری نشستهای علمی در راستای تقویت وحدت اسلامی و همبستگی منطقهای شود و بیتردید مردم مسلمان ایران، بهویژه جامعه دانشگاهی کشور، هرگز این همدلی و همدردی صمیمانه شما را فراموش نخواهند کرد و آن را در حافظه تاریخی روابط علمی و برادرانه خود ثبت و ضبط خواهند نمود و این همراهی صادقانه، سرمایهای معنوی برای تعمیق پیوندهای میان ملتهای ما تلقی میگردد.
وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای ملت و دولت بزرگ اندونزی، از موضع مدبرانه و همدلانه اساتید و جامعه دانشگاهی اندونزی قدردانی نمود.