رونمایی نسخه خطی ۴۰۰ ساله نهجالبلاغه اهدایی رهبر شهید انقلاب به کتابخانه آستان قدس رضوی
یک نسخه خطی ارزشمند از کتاب نهجالبلاغه با قدمت ۴۰۰ سال که توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شده بود، رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی در آیین رونمایی این کتاب ارزشمند گفت: این اثر که به خط نسخ کتابت شده در ۲۶۰ ورق و هر ورق شامل ۱۵ سطر است. ابعاد این نسخه ۲۹ در ۲۱.۵ سانتیمتر بوده و کتابت آن به قرن ۱۱ هجری قمری بازمیگردد.
سیدرضا صداقت حسینی افزود: این نسخه نفیس در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی توسط رهبر شهید معظم انقلاب به گنجینه غنی کتابخانه حرم مطهر رضوی اهدا شده است.
او با اشاره به اهمیت این مجموعه اهدایی اظهار کرد: حدود ۳۰ نسخه از مجموعه نسخههای خطی نهجالبلاغه، ترجمهها و شرحهای آن که در گنجینه این کتابخانه نگهداری میشود، بخشی از آثار اهدایی رهبر شهید امت به آستان قدس رضوی است.
سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستانها با دارا بودن چندین هزار اثر موزهای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامعترین کتابخانههای جهان اسلام است.