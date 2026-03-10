خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام بیعت کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی از آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای
کد خبر : 1760733
لینک کوتاه کپی شد.

کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مناسبت انتصاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای (مدظله العالی) به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اطاعت و بیعت خویش را اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

«الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ». (مائده آیه ۳) 

شهادت شهید رمضان، قائد عظیم الشأن و سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی‌علیه) ثلمه‌ای بزرگ در جهان اسلام و کشور عزیزمان ایجاد کرد که قلب همه آزادگان جهان به ویژه، ملت شریف و انقلابی ایران را مالامال از غم و اندوه نمود. 

انتخاب شایسته و ارزشمند خلف صالح آن امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (ادام‌الله ظله‌الشریف) از سوی مجلس خبرگان، مرهمی بر قلوب جریحه‌دار و امیدی برای مستضعفان جهان و موجب یأس دشمنان گردید. 

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ضمن قدردانی از اعضای محترم و شجاع خبرگان، انتخاب شایسته رهبری مجاهد، انقلابی و مردمی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) را به ملت فهیم و مقاوم ایران و امت اسلامی تبریک و تهنیت گفته، با آن رهبر عالی‌قدر و فرماندهی معظم کل قوا پیمان می‌بندیم با تبعیت از فرامین ایشان و پایبندی به اصول و ارزش‌های امامین انقلاب و نظام مقدس و حفظ وحدت و انسجام ملی تا پای جان ایستاده و راه نورانی انقلاب را به رهبری معظم له ادامه خواهیم داد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل