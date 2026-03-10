اعلام بیعت کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی از آیت الله سیدمجتبی خامنهای
کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مناسبت انتصاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای (مدظله العالی) به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیانیهای اطاعت و بیعت خویش را اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ». (مائده آیه ۳)
شهادت شهید رمضان، قائد عظیم الشأن و سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالیعلیه) ثلمهای بزرگ در جهان اسلام و کشور عزیزمان ایجاد کرد که قلب همه آزادگان جهان به ویژه، ملت شریف و انقلابی ایران را مالامال از غم و اندوه نمود.
انتخاب شایسته و ارزشمند خلف صالح آن امام شهید، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (ادامالله ظلهالشریف) از سوی مجلس خبرگان، مرهمی بر قلوب جریحهدار و امیدی برای مستضعفان جهان و موجب یأس دشمنان گردید.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ضمن قدردانی از اعضای محترم و شجاع خبرگان، انتخاب شایسته رهبری مجاهد، انقلابی و مردمی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) را به ملت فهیم و مقاوم ایران و امت اسلامی تبریک و تهنیت گفته، با آن رهبر عالیقدر و فرماندهی معظم کل قوا پیمان میبندیم با تبعیت از فرامین ایشان و پایبندی به اصول و ارزشهای امامین انقلاب و نظام مقدس و حفظ وحدت و انسجام ملی تا پای جان ایستاده و راه نورانی انقلاب را به رهبری معظم له ادامه خواهیم داد.