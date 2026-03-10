به گزارش ایلنا، متن بیانیه کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ». (مائده آیه ۳)

شهادت شهید رمضان، قائد عظیم الشأن و سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی‌علیه) ثلمه‌ای بزرگ در جهان اسلام و کشور عزیزمان ایجاد کرد که قلب همه آزادگان جهان به ویژه، ملت شریف و انقلابی ایران را مالامال از غم و اندوه نمود.

انتخاب شایسته و ارزشمند خلف صالح آن امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (ادام‌الله ظله‌الشریف) از سوی مجلس خبرگان، مرهمی بر قلوب جریحه‌دار و امیدی برای مستضعفان جهان و موجب یأس دشمنان گردید.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ضمن قدردانی از اعضای محترم و شجاع خبرگان، انتخاب شایسته رهبری مجاهد، انقلابی و مردمی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) را به ملت فهیم و مقاوم ایران و امت اسلامی تبریک و تهنیت گفته، با آن رهبر عالی‌قدر و فرماندهی معظم کل قوا پیمان می‌بندیم با تبعیت از فرامین ایشان و پایبندی به اصول و ارزش‌های امامین انقلاب و نظام مقدس و حفظ وحدت و انسجام ملی تا پای جان ایستاده و راه نورانی انقلاب را به رهبری معظم له ادامه خواهیم داد.

