محمد تقی رحمتی درگذشت

محمد تقی رحمتی درگذشت
محمد تقی رحمتی مستندساز و موسسه خانه سینمای مستند قم درگذشت.

به گزارش ایلنا، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اعلام این خبر در ادامه نوشته است؛ «آن مرحوم با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، صداقت و عشقی ژرف به سینمای مستند، یاوری دلسوز و پناهگاهِ بسیاری از اهالی فرهنگ بود. تلاش‌های ارزشمند و خدمات صادقانه‌ او در پایه‌گذاری و پیشبرد جایگاه مستندسازی در قم، یادگاری ماندگار در تاریخ این خانه و در قلب همکاران و دوستدارانش خواهد بود.
مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، درگذشت این سینماگر را به خانواده داغدار او، دوستان و همکارانش تسلیت می‌گوید.»

