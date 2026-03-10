به گزارش ایلنا، جمال شورجه، کارگردان سینما، به مناسب انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم انقلاب یادداشتی را منتشر کرد:

بسم رب الشهدا ان الله یحب الجمال یا سید مجتبی فرزند شهید همسر شهید و برادر شهید، این نشانه نصرت خدا بود که بعد از داغ شهید امام خامنه‌ای تو را به ما هدیه داد. اولاد صالح اجداد طاهرین به درستی که خداوند ملتی را که عرصه یاری خداوند را خالی نگذاشت یاری کرد. ولینصرن الله من ینصره سر و جان ما فدای قدمت لبیک، لبیک یا امام خامنه‌ای