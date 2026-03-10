بیانیه صندوق اعتباری هنر در پی انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که دشمنان آمریکایی و صهیونی این مرز و بوم بار دیگر با حملاتی ناجوانمردانه و اقدامات خصمانه و خلاف تمامی معیارهای بین المللی، امنیت و آرامش این سرزمین را نشانه گرفتند و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و مرجعیت شیعه و جمعی از فرزندان برومند این ملت به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، ملت ایران بار دیگر با اتکا به ایمان، بصیرت و همبستگی ملی، عظمت و استواری خود را به نمایش گذاشت و پاسخی قاطع و درخور به حاکمان متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی داد.

شگفتانه اینکه متجاوزین در پی دلسرد کردن مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران بودند که با رای قاطع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به جانشینی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و هوشیاری ایرانیان همیشه در صحنه، این نقشه استکبار باز هم نقش بر آب شد.

این انتخاب نمادی از تداوم آرمان‌هایی است که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری کرد و امام شهید انقلاب با درایت از آن پاسداری نمود. به فضل الهی، جمهوری اسلامی ایران در سایه هدایت رهبری جدید، مسیر تعالی و پیشرفت خود را با شتابی فزون‌تر ادامه خواهد داد.

صندوق اعتباری هنر با سومین رهبر انقلاب اسلامی عهد می‌بندد، گام‌های موثری در مسیر حمایت و پاسخگویی به انتظارات اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر و رسانه میهن و پاسداشت منزلت آنان بردارد و زمینه ساز شکوفایی پایدار فرهنگ و هنر کشور باشد.

در همین راستا، در شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونی - آمریکایی به خاک کشورمان، با برنامه ریزی‌های انجام شده و توسعه زیرساخت‌های الکترونیک، تمهیدات لازم برای تداوم ارائه خدمات به اعضا فراهم شده است تا فرایند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد و نیازهای اعضای محترم به صورت موثر پاسخ داده شود.

