به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلْأَمْرِ مِنکُمْۖ… (نساء ۵۹)

اگرچه شهادت و عروج آسمانی پدر امت و رهبر عزیزتر از جانمان، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (رضوان الله علیه)، قلوب ما را مالامال از اندوه و ماتم کرد، اما خدا را شکر که لطفش شامل حال ملت فهیم، انقلابی و متدین ایران اسلامی گردید و با انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، صالحی بعد صالح زمام امور امت اسلامی را بر عهده گرفت و تشفی قلب داغدار ملت ایران و همه مستضعفان عالم شد.

ما کارکنان پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) قم، با امام امت، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان نایب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) #بیعت می‌کنیم و تا بذل جان در راه اجرای دستورات ایشان ایستادگی خواهیم کرد.

قطعا نظام مقدس جمهوری اسلامی راه پر صلابت و نورانی خود را با قدرت و قوت بیشتر در فضایی آکنده از همدلی و همراهی تا محو ظلم و ستم از سراسر عالم و ان‌شاءالله طلوع خورشید ولایت عظمی با گام‌های استوارتر ادامه خواهد داد.

