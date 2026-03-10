بیعت کارکنان مرکز کامپیوتری نور با حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنهای
در پی انتخاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنهای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، کارکنان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی( مرکز نور) ضمن تبریک این انتخاب مبارک به ملت ایران و امت اسلام، بیعت و حمایت قاطع خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، همزمان با اولین شب از لیالی قدر در ماه مبارک رمضان، برکت آسمان بر اهل زمین به خصوص مردمان مقاوم و با اقتدار ایران اسلامی نازل شد و نائب الإمام و سومین رهبری جمهوری اسلامی با آرای قاطع مجلس خبرگان رهبری تعیین گردید.
متن پیام مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور) به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ ﴿ القصص، 5﴾
انتخاب حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای حفظهالله به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را به ملت شریف ایران و همه دلدادگان انقلاب اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این انتخاب در شرایطی رقم خورد که امت اسلامی همچنان در سوگ شهادت پرافتخار و عروج ملکوتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای رحمهالله علیه، داغدار است. تدبیر حکیمانه مجلس خبرگان رهبری در این مقطع حساس، مرهمی بر دلهای اندوهگین نهاد و امید به استمرار راهی را زنده کرد که با نهضت تاریخی امام خمینی رحمهالله علیه آغاز شده و با مجاهدتها و هدایتهای آن رهبر بزرگ به مسیر اقتدار و پیشرفت امروز رسیده است.
ما مجموعه همکاران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ضمن تبریک این انتخاب مبارک، بیعت و حمایت قاطع خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام میداریم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق، عزت و تأییدات روزافزون در هدایت امت اسلامی، پاسداری از آرمانهای انقلاب و پیشبرد اهداف والای نظام اسلامی را مسئلت میکنیم.
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به عنوان مجموعهای علمی و فناورانه اعلام میدارد که در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در امتداد مسیری که طی سالهای گذشته برای پیشرفت علمی، فرهنگی و فناورانه کشور ترسیم شده است، تمام توان خویش را با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه خود ـ بهویژه در عرصه توسعه فناوریهای نوین و هوشمند در علوم اسلامی ـ برای گسترش پژوهشهای اسلامی، تقویت زیرساختهای علمی و خدمت به پیشرفت علمی کشور به کار خواهد گرفت؛ با این باور راسخ که ملت ایران در مسیر یک حرکت بزرگ تاریخی قرار گرفته است و این مسیرِ پیشرفت و عزت، با همت و مجاهدت فرزندان این سرزمین، گامبهگام تا فتح قلههای بلند پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی ادامه خواهد یافت.