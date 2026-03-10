یونسکو در محکومیت حملات اخیر در ایران: میراث جهانی در خطر است
در پی تشدید درگیریها در منطقه، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) بار دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت به امنیت اماکن فرهنگی، آموزشی و زیستمحیطی ابراز داشت و خواستار خویشتنداری طرفین درگیر و رعایت کامل قوانین بینالمللی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سازمان یونسکو ضمن اشاره به آسیبهای وارده به کاخ گلستان ایران، برای گسترش تهدیدات علیه میراث جهانی و زیرساختهای آموزشی در سراسر منطقه هشدار داد.
سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، شامگاه یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۸ مارس ۲۰۲۶، با صدور بیانیهای، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت آموزش، فرهنگ، رسانه و محیط زیست در خاورمیانه و مناطق درگیر اعلام کرد. این سازمان خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از این زیرساختهای حیاتی در بحبوحه تشدید تنشها شد.
از ۲۸ فوریه تاکنون، گزارشها حاکی از آن است که علاوه بر تلفات و آوارگی گسترده انسانی، اماکن فرهنگی مهمی از جمله کاخ گلستان در ایران دچار آسیب دیدگی شدهاند. این وقایع نگرانیها را در مورد امنیت و حفاظت از میراث بشری در منطقه تشدید کرده است.
یونسکو همچنین هشدار داد که مکانهای متعددی در کشورهای همسایه و دیگر مناطق در معرض تهدید قرار دارند.
این بیانیه تأکید میکند که کارکنان آموزشی، دانشآموزان، زیرساختهای آموزشی، تأسیسات رسانهای و علمی به طور فزایندهای در معرض پیامدهای وخیم امنیتی قرار گرفتهاند. تداوم درگیریها، عملکرد سیستمهای آموزشی، امنیت محیطهای یادگیری و حفاظت از فضاهای علمی و پژوهشی را به طور جدی به خطر انداخته است. همچنین، سایتهای زیستمحیطی و اکوسیستمهای آسیبپذیر نیز در معرض تنشهای فزاینده ناشی از فعالیتهای نظامی قرار دارند.
یونسکو از تمامی طرفهای درگیر درخواست کرده است که نهایت خویشتنداری را از خود نشان داده و تمامی اقدامات لازم را برای مصون نگه داشتن آموزش، فرهنگ، رسانه، علوم و محیط زیست به عنوان پایههای اساسی جوامع به عمل آورند.
این سازمان اعلام کرد که مختصات جغرافیایی سایتهای میراث جهانی و مناطق تحت حفاظت را به طرفهای ذینفع ارسال کرده و این روند را ادامه خواهد داد تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.
یونسکو بار دیگر بر لزوم پایبندی همه طرفها به تعهدات بینالمللی، به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه (حفاظت از اموال فرهنگی در زمان درگیری مسلحانه) و کنوانسیون ۱۹۷۲ (حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان) تأکید کرد.
در نهایت، یونسکو با استناد به قطعنامه ۲۶۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعهدات طرفین را برای حفاظت از مدارس، دانشآموزان و کادر آموزشی یادآور شد و خواستار تضمین امنیت این بخشهای حیاتی جامعه شد.