خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت:

انتخاب رهبر جدید نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزش‌های الهی

انتخاب رهبر جدید نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزش‌های الهی
کد خبر : 1760578
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: انتخاب رهبر جدید نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزش‌های الهی است.

به گزارش ایلنا، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: انتخاب رهبر جدید نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزش‌های الهی است. 

متن پیام سردار کارگر به شرح زیر است: 

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا

حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) 

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و اهدا سلام 

با احترام انتخاب به هنگام و شایسته حضرتعالی در حساس‌ترین برهه تاریخی کشور و در هنگامه نبرد با تروریست‌های آمریکایی و صهیونیست‌های جنایتکار، نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزش‌های الهی و تضمین کننده حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی میهن عزیزمان در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی است و اتحاد و انسجام ملی را بیش از پیش استحکام خواهد بخشید. 

دشمنان قسم خورده و شیطان صفت در خیال خام خود تصور می‌کردند با شهادت قائدعظیم الشٱن حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، برخی از فرماندهان و کارکنان جان برکف نیروهای مسلح و جمعی دیگر از مردم مظلوم کشور اعم از زنان و کودکان مظلوم و بی‌دفاع می‌توانند ملت غیور ایران اسلامی را تسلیم و مطیع خود سازند، اما بار دیگر با انتخابی خردمندانه و دقیق پرچم جمهوری اسلامی ایران در دست رهبری معظم به ودیعه گذاشته شد که ضمن ایجاد امیدی مضاعف در قاطبه ملت ایران و آزادی‌خواهان عالَم، مخالفان و معاندان این نظام الهی از دستابی به نیت پلیدشان مأیوس گشته تا تداوم مسیر امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید (ره) در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تضمین گردد. 

اینجانب با تسلیت ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع) و عرض تبریک انتخاب خجسته حضرتعالی، خلف صالح امامین انقلاب اسلامی بر اساس آراء قاطع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام بیعت خالصانه، دوام توفیقات آن رهبر عظیم الشان و استمرار لطف و عنایات حضرت باریتعالی بر مردمان غیور و دلیر این کشور را از محضر ربوبی‌اش مسئلت می‌نمایم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل