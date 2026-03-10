رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت:
انتخاب رهبر جدید نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزشهای الهی
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: انتخاب رهبر جدید نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزشهای الهی است.
به گزارش ایلنا، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: انتخاب رهبر جدید نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزشهای الهی است.
متن پیام سردار کارگر به شرح زیر است:
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله)
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و اهدا سلام
با احترام انتخاب به هنگام و شایسته حضرتعالی در حساسترین برهه تاریخی کشور و در هنگامه نبرد با تروریستهای آمریکایی و صهیونیستهای جنایتکار، نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزشهای الهی و تضمین کننده حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی میهن عزیزمان در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی است و اتحاد و انسجام ملی را بیش از پیش استحکام خواهد بخشید.
دشمنان قسم خورده و شیطان صفت در خیال خام خود تصور میکردند با شهادت قائدعظیم الشٱن حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، برخی از فرماندهان و کارکنان جان برکف نیروهای مسلح و جمعی دیگر از مردم مظلوم کشور اعم از زنان و کودکان مظلوم و بیدفاع میتوانند ملت غیور ایران اسلامی را تسلیم و مطیع خود سازند، اما بار دیگر با انتخابی خردمندانه و دقیق پرچم جمهوری اسلامی ایران در دست رهبری معظم به ودیعه گذاشته شد که ضمن ایجاد امیدی مضاعف در قاطبه ملت ایران و آزادیخواهان عالَم، مخالفان و معاندان این نظام الهی از دستابی به نیت پلیدشان مأیوس گشته تا تداوم مسیر امام خمینی (ره) و امام خامنهای شهید (ره) در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تضمین گردد.
اینجانب با تسلیت ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع) و عرض تبریک انتخاب خجسته حضرتعالی، خلف صالح امامین انقلاب اسلامی بر اساس آراء قاطع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام بیعت خالصانه، دوام توفیقات آن رهبر عظیم الشان و استمرار لطف و عنایات حضرت باریتعالی بر مردمان غیور و دلیر این کشور را از محضر ربوبیاش مسئلت مینمایم.