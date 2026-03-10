بیعت مستندسازان با رهبر جدید انقلاب
مستندسازان و فعالان آزاد فرهنگی و هنری در بیانیهای بیعت خودشان را با رهبر جدید انقلاب اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
محضر مبارک ولی امر و رهبر عزیزمان، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای حفظکمالله تعالی
خدای بزرگ را سپاسگزاریم که حسرت تلخ، و داغ شهادت و زخم فقدان ولی امر و رهبر انقلابمان را که به دست شقیترین دشمنان خدا در زمین به شهادت رسید، با بشارت ولایت شما مرهم گذاشت و شکر و ستایش را جایگزین حسرت و افسوس نهفته در قلبهایمان کرد.
چه مبارکسحری بود و چه فرخندهشبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
بدینوسیله ما مستندسازان و فعالان آزاد فرهنگی و هنری به عنوان بخش کوچکی از جامعهی بزرگ مستندسازان و فعالان عرصهی فرهنگ و هنر کشور، بیعت خالصانهی خویش را با حضرتعالی اعلام میداریم و یک بار دیگر بر سخن عزیز و پیشکسوتمان سیدمرتضی آوینی در آستانهی رهبری پدر شهیدتان تاکید میکنیم که فرمود:
ما به جهاد فی سبیلالله عشق میورزیم و این امری است فراتر از یک انجام وظیفهی خشک و بیروح. این سخن یک فرد نیست؛ دست جماعتی عظیم است که بهسوی حضرت شما دراز شده تا عاشقانه بیعت کند. بسیارند کسانی که میدانند شمشیر زدن در رکاب شما برای پیروزی حق، از همان اجری در پیشگاه خدا برخوردار است که شمشیر زدن در رکاب حضرت حجت (عج) و نه تنها آماده، که مشتاق بذل جان هستند. سرِ ما و فرمان شما.
مهدی همایونفر - مرتضی شعبانی- محمدعلی فارسی - بهروز افخمی - اصغر بختیاری- بهزاد بهزادپور - جواد شمقدری - مصطفی دالایی - محمدرضا ابوالحسنی - حبیب والی نژاد- مهدی شاهمحمدی - سعید سعدی - مجید رجبی معمار - حسین محمودیان- امیرحسین نوروزی- حبیب احمد زاده - -محمد خزایی- محسن اسلام زاده - مهدی کریمی - رضا برجی - سیدحسین هاشمی- سید عباس میر هاشمی - سید روح الله حسینی - محمد صدری - مهدی فارسی - سیدعلی صدری نیا - حامد شکیبانیا - جواد موگویی - وحید فرجی - سعید فرجی - میرکیوان خلیلپور -صادق صادقی مقدم - محمد درمنش - عبدالرسول گلبن حقیقی - محسن قیصری - محمد حبیبی- مصطفی سیفی- مجید ذالفقاری - احسان اصغرزاده - یحیی رضایی - سیاوش سرمدی- طه فروتن - حسین همایونفر - محمد رحیمی- ساسان فلاحفر- وحید فراهانی - مجید فراهانی - محسن اردستانی - محمدباقر شاهین - محمد فرج صالحی - مهدی جمالیان - محمدعلی شعبانی - مسعود دهنوی - احمد عبدالرحیمی - مهرداد جلوخانی - مصطفی فتاحی- غلامحسین پیر هادی - روحالله رفیعی - اکبر بخشی - محمد بخشی - ابوالفضل دمیرچیلو - امیرعسگری - احسان مفیدی کیا - محمدباقر مفیدی کیا- حسن وزیرزاده - مهدی انصاری - محمد صنعتی - حسین کیوان نیا - پرویز رمضانی - احمد عباسی - کیومرث چناری - عباس وهاج - امیر عسگری - پوریا نجفی - حسین بدرلو - حسین مومن - علی رحمانیان - ضیا حاتمی - مجتبی میناوند - محمدجواد فارسی - محمدرضا صراطی - علی سلیمانی - علی نیک بخت - محمد رضا معصومزادگان - سعید صادقی - میلاد خوشنواز - هادی نعمتاللهی - احمد خلیل اول - امیر سبحان جعفری - محمد بنکدار - مهدی محمودیان - اباذر صالحیان -مسعود صمدی - تقی یازرلو - محمد یوسف زادگان - یوسف صابری - یحیی محمد علیئی - مسعود صمدی - محرمعلی کلیج -مسعود انصاری.