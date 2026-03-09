به گزارش ایلنا، ابراهیم حاتمی کیا کارگردان سینمای ایران در یادداشت بیعت خود را با رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

در یادداشت حاتمی کیا آمده است:

«یا فتاح

آقا؛ آقا مجتبی؛ آقا سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، یادگار آقای شهیدمان.

من تابحال شما را از نزدیک ندیده‌ام؛ شاید دیده‌ام، ولی نشناختم.

در این شب‌های حضور، درمانده بودم بعد از سه تکبیر، نام آقایمان را چگونه ادا کنم. ولی اکنون با صدای رسا این بیعت را فریاد می‌زنم:

الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه‌ای رهبر.»