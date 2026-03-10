به گزارش ایلنا، نشست فوق‌العاده ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو این ستاد از جمله وزارت کشور، جمعیت هلال احمر، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و سایر نهادهای مسئول، به ریاست انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت جابه‌جایی و ساماندهی آسیب‌دیدگان در استان‌های مختلف کشور و نحوه مدیریت خدمات‌رسانی به آنان در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های عضو ستاد گزارشی از وضعیت استان‌ها، ظرفیت‌های موجود و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

در ادامه این جلسه، هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به وضعیت واحدها و تأسیسات گردشگری آسیب‌دیده در جریان تحولات اخیر، گزارشی از روند رسیدگی به شرایط اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان در برخی استان‌ها ارائه کرد.

وی همچنین بر لزوم پیش‌بینی و تجهیز فضاهای مناسب برای اسکان موقت هم‌وطنانی که در شرایط جنگی نیازمند اقامت اضطراری هستند تاکید کرد و مجموعه‌ای از تدابیر اجرایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقامتی کشور را تشریح کرد.

در بخش دیگری از این نشست، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با طرح موضوع تعیین استان‌های معین برای شهر تهران، بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های پشتیبان برای اسکان فوری آسیب‌دیدگان در شرایط اضطراری تاکید کرد.

به گفته وی، تعیین این استان‌ها می‌تواند امکان مدیریت سریع‌تر و ساماندهی مناسب اسکان را در صورت بروز شرایط خاص فراهم سازد.

یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی روند سوخت‌رسانی به آسیب‌دیدگان در مسیرهای بین‌استانی بود. در همین راستا نمایندگان شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی گزارشی از وضعیت تأمین و توزیع سوخت ارائه کردند و بر استمرار خدمات‌رسانی مطلوب در این حوزه برای تسهیل جابه‌جایی هم‌وطنان تاکید شد.

در ادامه نشست، بر ضرورت استمرار امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط سفر و خدمات‌رسانی مؤثر به مردم تاکید شد.

پرهام جانفشان مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری نیز با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مسافران در شرایط فعلی، بر تشدید نظارت‌ها بر تأسیسات گردشگری دارای مجوز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد و گفت: نظارت‌ها برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در مراکز اقامتی، هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری در سراسر کشور با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

همچنین ولی تیموری مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری بر لزوم تداوم برگزاری نشست‌های ستاد هماهنگی خدمات سفر در سطح استان‌ها و نیز در سطح ملی تاکید کرد و گفت: استمرار این نشست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت سفرهای آسیب‌دیدگان جنگ، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های سریع و کارآمد در شرایط فعلی ایفا کند.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد خدمات‌رسانی از سوی دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت مستمر و بدون وقفه ادامه یابد و تمامی استان‌ها نسبت به آماده‌سازی و تجهیز فضاهای مناسب برای اسکان اضطراری اقدام کنند.

همچنین تاکید شد شرایط کیفی این فضاها از سوی ادارات‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها به‌طور مستمر پایش شود و ظرفیت‌های اقامتی شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری به‌صورت دقیق احصا و اعلام شود تا امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای مدیریت سفر آسیب‌دیدگان فراهم آید.

در همین راستا، برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد، مقرر شد «کمیته ویژه مدیریت بحران» در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تشکیل شود تا ارتباط و تعامل میان دستگاه‌ها به‌صورت مستمر برقرار شده و فرآیند تصمیم‌سازی و اقدام در شرایط اضطراری با سرعت و انسجام بیشتری انجام گیرد.

انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در پایان این نشست با اشاره به ضرورت همدلی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بر حضور فعال دولت در میدان خدمت‌رسانی به مردم تاکید کرد و گفت: با همکاری همه دستگاه‌های عضو ستاد و همراهی استان‌ها تلاش می‌کنیم خدمات‌رسانی به مردم در سراسر کشور بدون وقفه ادامه یابد و مدیریت سفر آسیب‌دیدگان جنگ و تأمین اسکان اضطراری در صورت نیاز با آمادگی کامل انجام شود.

