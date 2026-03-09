بیعت مستندسازان روایت فتح و شاگردان مکتب شهید سید مرتضی آوینی با رهبری
بیعتنامهی مستندسازان روایت فتح و شاگردان مکتب شهید سید مرتضی آوینی به مناسبت انتخاب رهبری انقلاب اسلامی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، جمعی از مستندسازان روایت فتح و شاگردان مکتب شهید سید مرتضی آوینی به مناسبت انتخاب رهبری انقلاب اسلامی بیعتنامهای منتشر کردند. متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خصم کفتاروَش، جنگ تحمیلی جدید را با به شهادت رساندن رهبر عزیز ما، نور چشم ما، و چراغ هدایت ما آغاز کرد و با دست یازیدن به این جنایت شنیع، در به شهادت رساندن یک عالِم بزرگ و شخصیت برجستهی جهانی، روی خود را در همهی طول تاریخ سیاه کرد. اما ندانست که با این ارتکاب، سند زوال زودرس خود را امضا کرد.
همچنان که سلسلهی شوم بنیامیه بعد از عاشورا و رقم زدن آن جنایت عظمی، دیگر روز خوش به خود ندید تا آنکه منقرض شد، این یزیدیان زمان هم با شهادت حسین زمان، خود را به سراشیبی انقراض انداختند.
اما امروز ما که خاکنشین عزای سالارمان بودیم، با خبر انتصاب فرزند خلف او به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، چراغ دلمان روشن شد و قلبهای سرد و ماتمزدهمان، دوباره از نور خورشید وجود خامنهای گرم شد.
چه نویدی از این خوشتر که زین پس هم راه همان است و راهبر همان؛ گرچه برناتر و برّندهتر. او اشبه الناس به سرور و آقایمان، و عصارهی جان طیب و طاهر امام شهیدمان، خامنهای است. و حال ما را چه غم؟ که خامنهای ققنوسوار سوخت و دوباره از خاکستر خویش متولد شد؛ زهی عشق، زهی سعادت.
ما مستندسازان روایت فتح و شاگردان مکتب سیدشهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی، انتصاب شایستهی آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، حفظه الله را به عموم مردم ایران، به عاشقان پاکباختهی خامنهای کبیر تبریک گفته و تبعیت کامل خود را از رهبری ایشان اعلام میداریم.
خداوند جان عزیز او را در پناه الطاف خود، تا ظهور حجتش محفوظ و مستدام بدارد و توفیق اطلاعت و ولایتمداری را از ما نستاند.