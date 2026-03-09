بیعت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سومین رهبر انقلاب اسلامی
به گزارش ایلنا، سازمان فرهنگ و ارتباطات با انتشار پیامی نسبت به انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی یعنی آیت الله مجتبی حسینی خامنهای واکنش نشان داد و نوشت: خدا را شاکریم که یکبار دیگر لطف خداوند و عنایت خاصه حضرت ولیعصر (عج) شامل حال ملت شریف ایران اسلامی شد و یکی از فقهای عادل، شجاع، مدیر و مدبر، با رای قاطع مجلس خبرگان رهبری بعنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، تعیین شد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن تسلیت شهادت مظلومانه و مقتدرانه امام خامنهای (قدس سره) بدست شقیترین دشمنان الهی، بیعت خود را با رهبری عزیز و معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (دام ظله) اعلام میدارد و با تاسی به سیره امامین انقلاب و فرامین رهبری جدید، مسیر پر فروغ انقلاب را با تمام توان ادامه خواهد داد.
بیتردید پیروان امام خامنهای (قدس سره) و آزادگان جهان، این انتخاب را ارج نهاده و بر پیمان خود با انقلاب اسلامی و رهبری آن، استوارتر از گذشته خواهند ماند.