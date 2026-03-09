بیعت سازمان صداوسیما با آیتالله سیدمجتبی خامنهای
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای بیعت خود را با رهبر جدید انقلاب اسلامی آیتالله سیدمجتبی خامنهای اعلام و تأکید کرد فرزندان ملت در رسانه ملی خدا را شاکرند که در کنار تودههای میلیونی مردم، عهد خود را با ولایت تازه کرده و تبعیت از پرچمدار جدید جبهه حق را وظیفه ملی و انقلابی و دینی خود میدانند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم.
ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص.
در ایام سوگ حماسی امام شهید، خبر بهجتآفرین معرفی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای از سوی خبرگان منتخب مردم بهعنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، موجی از شوق و امید و آرامش را در دلهای آحاد امت اسلام و ملت ایران و آزادگان جهان پدید آورد.
سربازان ولایت در رسانه ملی مفتخرند که امواج ارادت و محبت تودهها و نخبگان را بهمناسبت این انتخاب مبارک از نزدیک رویت و روایت کردهاند.
در هنگامه پرشور مجاهدت بینظیر رزمندگان اسلام علیه طواغیت و مستکبران، پرچم سرافرازی ملت بزرگ ایران در دستان با کفایت فقیهی دیگر از سلسله علما و مصلحان قرار گرفت و ملتی داغدیده و خونخواه را به تداوم راه نورانی امام شهید امیدوار و دلگرم کرد.
فرزندان ملت در رسانه ملی خدا را شاکرند که در کنار تودههای میلیونی مردم، عهد خود را با ولایت تازه کرده و تبعیت از پرچمدار جدید جبهه حق را وظیفه ملی و انقلابی و دینی خود میدانند.
به فضل خدا، مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با همافزایی امام و امت با شتابی بیش از پیش دنبال خواهد شد و با عنایات معصومین علیهمالسلام فتوحات ملی و بینالمللی ممتاز پیش روی ملت فرهنگ پرور و تمدنساز ایران اسلامی خواهد بود. بمنه و کرمه