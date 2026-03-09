به گزارش ایلنا، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در پی انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران پیامی را صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لاتَنْقُضُوا الأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلاً إِنَّ اللّهَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ

پس از شهادت جانسوز و مظلومانه‌ی امام امت حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای به دست ظالمان و سفاکان عالم، مجلس خبرگان رهبری بنا به وظیفه‌ی ذاتی خود مبنی بر انتخاب رهبر جدید ایران اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، از سلاله‌ی پاک امام شهید را به عنوان ولی امر مسلمین جهان و سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی نمودند.

ضمن ادای احترام به آرمان‌های قائد شهیدمان، همانطور که بر ما واجب است با خداوند متعال عهد می‌بندیم همچون گذشته و تا پای جان از نایب حضرت ولی عصر (عج) اطاعت کنیم و منویات و رهنمودهای ایشان را چون نوری بر مسیر اعتلای کشور و خروج از دسیسه‌ها و مکر حیله گران در نظر داشته باشیم.

باشد تا با الطاف حضرت حق و فرماندهی رهبر عظیم الشان جمهوری اسلامی ایران، نصرت الهی و ظفر توشه‌ی راه رزمندگان اسلام در نبرد حق علیه باطل گردد و ایران عزیزمان همواره در مسیر اعتلا باشد.

