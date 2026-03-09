با تمام توان برای تحقق فرامین ولی فقیه زمان اهتمام خواهیم نمود

به گزارش ایلنا، به دنبال انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، دکتر محمدهادی فلاح‌زاده رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در پیامی رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را ادامه مسیر نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی و این انتخاب را آرامش و اطمینانی برای ملت سلحشور ایران عنوان کرد.

متن پیام دکتر فلاح‌زاده بدین شرح است:

به نام خداوند علیم و حکیم

[الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون]

به فضل خداوند، آفتاب ولایت و هدایت در سرزمین ایران سرفراز، نورانیت و تشعشع مجدد یافت و پس از عروج ملکوتی قائد اعظم حضرت امام خامنه‌ای شهید، سلاله پاک ایشان با رای خبرگان ملت در مصدر این مقام قرار گرفتند.

ضمن تبریک این انتخاب اصلح به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و ملت بزرگ ایران، مراتب خلوص و تبعیت خویش را با معظم له اعلام می‌نماییم.

بر خویش می‌بالیم که مردی از تبار دانش، اندیشه و جهاد که مراتب عالیه علم و تقوی را به کمال طی کرده‌اند برای این مرتبت برگزیده شده‌اند.

این انتخاب آرامش و اطمینانی است برای ملت سلحشور ایران که آرمان‌های امامین انقلاب و راه پاک شهیدان تدام یافته و ایران عزیز اقتدار و عظمت خود را تداوم، استحکام و تقویت نماید.

ایمان راسخ داریم که به لطف خداوند، عزتمندی ایران عزیز با رهبری داهیانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اوج مضاعف یافته و در پرتو عنایات الهی و همبستگی تمام اقشار و طبقات ملت، راه کمال را خواهد پیمود.

اینجانب و همکارانم اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با الهام از راه شهیدان و در جهت تحکیم گفتمان انقلاب اسلامی، توسعه علمی و تقویت همبستگی و انسجام فراگیر، تمام توان خویش را به خدمت آورده و برای تحقق فرامین ولی فقیه زمان با همه وجود اهتمام خواهیم نمود و توفیق برای معظم‌له را از خالق یکتا خواستاریم.

