به گزارش خبرنگار ایلنا، ده روز از آغاز طوفان می‌گذرد. درست ده روز قبل؛ آمریکا و اسرائیل فکر می‌کردند با برنامه‌ای تازه از ترورها و بمباران‌ها می‌توانند ملتی ۹۰ میلیونی را به زانو درآورند، اما محاسباتشان بازهم غلط از آب درآمد. آنچه امروز شاهدیم، نه فقط پایداری یک نظام که جهش به سوی آینده‌ای قدرتمندتر است. این واقعیتی‌ست که رسانه‌های بزرگ جهان از نیویورک تایمز گرفته تا تحلیلگران مستقل، آشکارا به آن اذعان دارند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بمباران‌ها و تجاوزها نتوانسته اندیشه مقاومت را هدف قرار دهد. در این میان؛ شخصیت‌های مشهور جهانی نیز با محکومیت این جنگ، نشان دادند که افکار عمومی جهان فریب شعارهای دروغین آزادی‌خواهی را نمی‌خورد. و مهم‌تر از همه، انتخاب رهبری جدید در ایران، آنهم در چنین شرایط حساسی، نشانه زنده بودن رگ‌های سیاسی و انقلابی این کشور است.

رهبر جدید ایران نه یک شخصیت ناشناخته، بلکه چهره‌ای‌ست که سال‌ها در قلب قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و با درک عمیق از تهدیدات خارجی و توطئه‌های داخلی، اکنون سکان کشتی را در طوفانی‌ترین لحظات به دست گرفته است. او میراث‌دار مقاومتی است که تاکنون همه ابرقدرت‌ها را پشت سر گذاشته است.

لذا امروز جنگ را در میدان‌های وسیع‌تری باید دید: میدان انسجام ملی، میدان افکار عمومی جهان و میدان مشروعیت سیاسی. در همه این میدان‌ها، ایران گام به گام به پیروزی نزدیک‌تر می‌شود و به توصیه همین افراد و رسانه‌ها، آمریکا و اسرائیل اگر به دنبال راهی برای خروج از این باتلاق هستند، بهتر است از تجربه شکست‌‌های قبلی خود بیاموزند؛ چراکه ملت ایران هرگز زیر بار زور نرفته و نخواهد رفت و این‌بار نیز با رهبری جدید، قدرتمندتر از پیش به راه خود ادامه خواهد داد.

در زیر برخی از جدیدترین واکنش‌ها را مرور می‌کنیم:

دن کرویسک، جامعه‌شناس آمریکایی، می‌نویسد: ترامپ فکر می‌کند ۹۰ میلیون نفر در تمدنی با قدمت ۲۶۰۰ سال، اجازه خواهند داد رهبرشان توسط احمق‌ترین مرد روی زمین انتخاب شود.

ویل شرایور تحلیلگر آمریکایی می‌نویسد: فارغ از اینکه در ادامه چه اتفاقی می‌افتد یا هرگونه که روایت را تغییر دهند، ایران به یک پیروزی استراتژیک قاطعی دست یافته است. تاریخ این درگیری را به عنوان نقطه عطفی برای افول سریع امپراتوری آمریکا به یاد خواهد آورد...

جورج گالوی، سیاستمدار انگلیسی، رسما خواستار بازداشت ترامپ شد. او در پستی نوشت: ترامپ دیگر بر کلمات، اعمال یا ذهن خود کنترلی ندارد. او خطری آشکار و فوری برای آمریکا و جهان است. همکارانش در کابینه باید متمم بیست‌وپنجم قانون اساسی را اجرا کنند. در غیر این صورت، ارتش باید او را بازداشت و مهار کند.

تعجب تحلیل‌گر بی‌بی‌سی از واکنش مردم به انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی خواندنی است وقتی می‌نویسد: با وجود بمب‌ها، صحنه‌های باورنکردنی از ایران؛ میلیون‌ها نفر در سراسر کشور با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران، بیعت کردند.

مهدی حسن، مجری مشهور آمریکایی، به دلیل اظهارات مستقل‌اش بسیار شناخته شده است. او در تازه‌ترین پست خود در فضای مجازی، به خیالبافی‌های پهلوی واکنش نشان داده و نوشته است: تهران در آتش است. ۱۶۰ کودک ایرانی کشته شده‌اند و این فرد که می‌خواهد رئیس‌ شود، مردی را که آنها را کشت و شهر را به آتش کشید، تحسین می‌کند!

نمی‌توانم صبر کنم تا ترامپ به او نشان دهد که همه چاپلوسی‌ها و خیانت‌های بی‌‌شرمانه‌اش به هموطنان ایرانی‌اش هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

نویسنده و روزنامه‌نگار ایتالیایی نیز درباره دلایل تجاوز آمریکایی‌ها به دیگر کشورها اظهار کرد: آمریکایی‌ها خیلی خوش‌شانس هستند، چون هر جا می‌روند تا آزادی را صادر کنند، نفت پیدا می‌کنند.

اما لی‌مک‌گوان، فعال سیاسی- رسانه‌ای آمریکایی، هم با انتشار ویدیویی گفت: این جنگ را برنده نخواهیم شد.

او در این فیلم می‌گوید: ترامپ چیزی را شروع کرد که پایانش با او نیست. تجهیزات آمریکا که سال‌ها و میلیاردها دلار‌ برای آن هزینه شده بود در‌حال نابودی است. هیچ طرح و هدف مشخصی نداریم و شاهد ضعیف‌ترین رهبری نظامی هستیم. این جنگ روزانه یک میلیار دلار هزینه دارد و منابع ما نامحدود نیست. و در نهایت پیروز نخواهیم شد و پایان این جنگ با ما نیست.

داود میرباقری، کارگردان سریال سلمانی فارسی، در مورد حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی نوشت: درود بر اراده ملتی که با همدلی جانانه خود به میدان آمده و بی‌شک همراهی و اتحاد آن‌ها تیر خلاصی خواهد بود بر پیکر متجاوزان.

در گرماگرم ثبت شکوه و عظمت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران بزرگ و عزیز در قالب سریال سلمان پارسی بودیم که دشمنان این مرز و بوم، ناجوانمردانه به ایران استوار و پابرجا در پهنای تاریخی چندین هزارساله یورش بردند.

رهبر فرزانه و بینا و شجاعمان را به همراه جمعی از سربازان جان بر کف و نیز دختران و کودکان به شهادت رسانده و ما را به سوگ نشاندند و نبردی دفاعی و ناگزیر را به کیان ایران عزیز تحمیل کردند که با اتکای به خدای متعال و پایداری مردم بزرگ ایران از این تهاجم اهریمنانه سربلند بیرون خواهیم آمد.

«ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم»

