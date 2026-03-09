به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، انتصاب سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی را به ملت ایران و امت اسلام تبریک گفت.

متن پیام رئیس دفتر تبلیغات اسلامی به این شرح است:

حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (زید عزه العالی)

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

در شرایطی که ملت رشید ایران و محور مقاومت اسلامی در سوگ حماسی شهید حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، دلاورانه و قهرمانانه ضربات پی در پی و کوبنده‌ای به پیکر استکبار و صهیونیسم پلید وارد می‌کند و اندوه عمیق و جانکاه فقدان شهدای کودک و پیر و جوان و رهبر عظیم الشان خود را با حضور حماسی خود تسلی می‌دهد، خبر مسرت بخش انتصاب جنابعالی به رهبری انقلاب اسلامی ایران، امید به پیروزی قریب الوقوع را مضاعف و یاس و ناامیدی دشمنان این مرز و بوم را تشدید کرد.

امید آنکه در سایه عنایات خاصه الهی و دعای خیر حضرت عجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، دوران رهبری جنابعالی عصر شکوفایی بیشتر گفتمان انقلاب اسلامی، تحکیم انسجام و وحدت ملی و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی و رهایی امت اسلامی از سلطه رو به افول آمریکای جنایتکار باشد.

انشاء الله تعالی

احمد واعظی

