آیین معنوی شب‌های قدر در میدان ولیعصر(عج)

تداوم شب‌های همبستگی مردمی در تهران

همزمان با شب‌های قدر و سالروز شهادت حضرت علی(ع)، آیین معنوی احیا و عزاداری این شب‌ها در میدان ولیعصر(عج) با حضور شهروندان برگزار می‌شود؛ مراسمی که در ادامه گردهمایی‌های شب‌های همبستگی مردمی پس از حمله دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی شکل گرفته است.

به گزارش ایلنا، همزمان با فرارسیدن شب‌های قدر و ایام سوگواری شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، آیین معنوی احیا و عزاداری این شب‌ها با حضور شهروندان در میدان ولیعصر(عج) برگزار می‌شود.

این مراسم در ادامه گردهمایی‌های شبانه مردم در میدان ولیعصر(عج) و در قالب شب‌های همبستگی مردمی برگزار می‌شود؛ برنامه‌هایی که پس از حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی و در پاسداشت یاد شهدای این حوادث در پایتخت شکل گرفته و با حضور گسترده مردم ادامه دارد.

در این آیین معنوی که با محوریت دعا، قرائت قرآن و سوگواری شهادت حضرت علی(ع) برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام سیدحسین آقامیری به سخنرانی خواهد پرداخت و کربلایی نریمان پناهی و کربلایی حامد خمسه نیز به مرثیه‌خوانی و مداحی می‌پردازند. همچنین حاج احمد زین‌العابدین، حاج حمید رمضان‌پور، حاج میثم احمدی‌پور و کربلایی داوود شکاری از دیگر ذاکران حاضر در این مراسم هستند.

مراسم احیا و عزاداری شب‌های قدر از ساعت ۲۲ در میدان ولیعصر(عج) برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند برای حضور در این برنامه معنوی به این میدان مراجعه کنند.

