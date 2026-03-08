سریال «بیمرز»؛ روایتگر رشادتهای مردم از خاک ایران
سریال «بیمرز» به سفارش سیمافیلم و در 6 قسمت تولید شده و از روز شنبه 23 اسفند هر شب از شبکه یک سیما پخش میشود؛ مجموعهای که با روایتی از عشق به میهن و انقلابی بودن مردم، مخاطب را به سفری دعوت میکند که مردم برای حفظ خاک ایران چه رشادتهایی انجام دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال «بیمرز» به سفارش سیمافیلم و در 6 قسمت تولید شده و قرار است هر شب از شبکه یک سیما روی آنتن برود.
این مجموعه به تهیهکنندگی حمید انصاری، کارگردانی داود بیدل و نویسندگی علی جعفرآبادی و عباس امروزی ساخته شده و با نگاهی معنوی، مفهوم انقلاب و نسبت آن با زندگی روزمره را دستمایه روایت خود قرار داده است.
«بیمرز» داستان فرشته، زن جوانی را روایت میکند که نازا است. همسر او رضا جزو افراد انقلابی است که سالها برای آگاه کردن مردم تلاش میکند تا نوار و کاست سخنرانی امام خمینی (ره) را پخش کند. تا اینکه پای ساواک وارد ماجرا میشود. او در درگیری با ساواک زخمی میشود و همراه همسرش فرشته به روستایی دورافتاده میروند و ...
در این سریال، شادی خلیلی در نقش فرشته، مرتضی امینیتبار در نقش رضا، نیلوفر کوخانی در نقش ساره، آرمان پیراسته در نقش امیر نوجوان، خیام وقارکاشانی در نقش سلمان، سیاوش چراغیپور در نقش جهان، مرجان قمری در نقش پوران، جواد قامتی در نقش یاشار، میثم ولیخانی در نقش اورخان، وندا جعفری در نقش آلما جوان، توران رمضانی در نقش پیری آلما و جمعی دیگر از هنرمندان در این مجموعه حضور دارند.
تصویربرداری «بیمرز» در تهران، کرج و شمال انجام شده و فضای داستان با بهرهگیری از این جغرافیا، روایتگر مقدس بودن خاک جمهوری اسلامی ایران است.
«بیمرز» با محوریت شهدای این مرز و بوم، بیداری مردم در زمان انقلاب اسلامی، شهدای مفقودالاثر، صبوری مادران شهید و ... تلاش دارد، مخاطبان را به تأملی عمیق درباره خاک مقدس ایران و مسئولیتهای انسانی که در قبال این خاک داریم دعوت کند.