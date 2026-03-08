مقام معظم رهبری رسالتش را نسبت به ایران تمام کرد

به گزارش ایلنا، تاجبخش فنائیان، ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری برعدم تردید ایرانیان در دفاع از کیان این مرزوبوم و حفظ تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

این کارگردان تئاتر در ابتدای سخنانش با محکومیت حمله آمریکایی_صهیونیستی به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: «آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با فدا کردن جان خود نشان دادند، چقدر برای ایران ارزش قائل هستند و در طول زندگی‌شان و حتی با شهادت‌شان ثابت کردند که برای ایران زیستند. ایشان از تمام وجوه اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی به نفع شخص خود دست کشیدند و حاضر نشدند حتی یک خیابان را به نام‌شان کنند یا مجسمه‌ای از ایشان بسازند. ایشان شهید شدند چراکه شهادت سزاوارشان بود.»

شهادت رهبر از زمان تولدشان مقدر شده بود

او با اشاره به اینکه شهادت رهبر انقلاب برایِ ایران از زمان تولدشان مقدر شده بود، ادامه داد: «مگر ما چند رهبر داشتیم که در خطرناک‌ترین شرایط باز هم زیر سقفی آسیب‌پذیر به کارشان برای مملکت ادامه دهند، در حالی‌که می‌دانند جهانی چشم حمله و آسیب زدن به ایشان را دارند. به شخصه براین باورم که مقام معظم رهبری رسالت خود را نسبت به ایران تمام کرد.»

این مدرس تئاتر افزود: «اگر کسانی نسبت به رفتار ایشان تردید داشتند، قاعدتا می‌بایست در این شرایط از نظر نادرست خودشان برگردند در غیر این صورت پافشاری‌شان از سر خودخواهی است. من واقعا نمی‌توانم کسانی را که نسبت به این رهبر شهید همچنان بدبین هستند یا کینه دارند، درک کنم. البته که تعداد این افراد کم است و در یک اجتماع ۹۰ میلیونی قطعا طرز تفکرهای این‌چنینی هم پیدا می‌شود. ما هم انتظار نداریم همه شبیه به هم فکر کنند، چون این موضوع بسته به شخصیت آدم‌ها، توقعات‌شان و اینکه چقدر حاضرند برای وطن فداکاری کنند قابل درک است.»

فنائیان گفت: «وقتی آدمی حاضر به فداکاری نباشد، قطعا فداکاری مردی چون آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را هم درک نخواهد کرد و حتی اگر هم درک کند باز با او به مقابله خواهد پرداخت. مردم ما به جهان آخرت اعتقاد دارند. ما روزی از این جهان خواهیم رفت. جهان دیگر بسیار مهم است و قطعا باید نسبت به رفتار و گفتارمان پاسخگو باشیم. ما بی‌جهت به دنیا نیامده و بی‌جهت نیز از این دنیا نخواهیم رفت. پس هیچ تعصبی نباید باعث شود، کوچک‌ترین تردیدی نسبت به رهبر شهید ایران به لحاظ انسانیت و رهبری داشته باشیم. البته اکثریت مردم به واسطه قلب‌های پاک‌شان و عشق و احترامی که برای وطن، دین و فرهنگ‌شان قائل هستند درباره جایگاه و مقام رهبری تردیدی ندارند.»

طمع متجاوزان به خاک و جان و آزادی ما

این هنرمند همچنین در واکنش به لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و دفاع از ایران پاسخ داد: «قطعا هر کشوری باید در حفظ مرزهای فرهنگی و زیستی خود تلاش کند و ذره‌ای از این وظیفه کوتاه نیامده و کنار نکشد. حفظ تمامیت ارضی کشور مربوط به اکنون و این برهه تاریخی نیست بلکه ضرورتی همیشگی به شمار می‌آید. قطعا این مساله در زمان تهدید وطن آن هم از سوی دشمنانی که اصولا چشم طمع به دیگر کشورها و غارت فرهنگ و منابع اقتصادی و انسانی‌شان را دارند، بیش از پیش اهمیت خواهد داشت.»

فنائیان با اشاره به اینکه متجاوزان، طمع‌کار هستند و طمع‌شان صرفا ارضی نیست، چراکه هم زمان به زندگی، جان و آزادی ما حمله می‌کنند، تاکید کرد: «نباید فراموش کرد، وقتی دشمنان به زور و اجبار تمامیت ارضی کشوری را به خطر بیندازند تا آن را به خیال خام خودشان تصاحب کنند، منظورشان تنها خاک نیست. چیزی که زیاد است، خاک است. نقشه آن‌ها نابودی انسان و انسانیت در آن خطه جغرافیایی است.»

او گفت: «حفظ وطن چیزی نیست که نیاز به استدلال خاص یا چانه‌زنی داشته باشد. حفظ وطن از واجبات قطعی محسوب شده و واجب‌تر از حفظ جان آدمی است و به نظرم امری نیست که حتی مورد سوال قرار بگیرد.»

به گفته این مدرس تئاتر، ایران سرزمین شایستگان است و به خطر انداختن تمامیت ارضی آن به قد و قواره این جماعت متجاوز نمی‌خورد. ایرانیان همیشه از کیان ملی خود دفاع کرده‌اند، مگر زمانی که حاکمانی خواستند وطن را فروخته و یا در اختیار بیگانگان قرار دهند که ملت ایران این امر را برای مدتی تحمل کرده یا در ابتدا از کیفیت غارت وطن فرهنگ و منابع‌شان غافل بوده اما زمانی که به آگاهی رسیده، برای حفظ کشور قیام کرده و مردانه ایستاده است.

مردم از جان‌شان می‌گذرند، ولی از ایران نه

فناییان گفت: «هیچ ایرانی خالصی درباره حفظ تمامیت ارضی کشور ذره‌ای تردید به دل راه نمی‌دهد. تردید از آن آدمی است که علاقه‌ای به وطن، خانواده و بستگانش نداشته باشد و فقط منافع روزمره و کوتاه مدت خودش را مدنظر قرار دهد وگرنه هیچکس کورکورانه از کشورش و منافع آن دست بر نداشته و آن را به خطر نمی‌اندازد.»

او ادامه داد: «ملت ایران در تمام تاریخ از سرزمین‌شان که همه زندگی، گذشته، آینده، فرهنگ و داشته‌های‌شان است مثل ناموس‌شان حفاظت کرده‌اند و اکنون هم نشان داده‌اند بیشتر از خانه‌شان به وطن عرق دارند و حاضرند برای آن جانفشانی کنند.»

این هنرمند و مدرس تئاتر با تاکید بر وطن‌پرستی و پایداری ملت ایران در برابر دشمنان افزود: «ما سال‌هاست شاهد مقاومت و از خودگذشتگی مردم این خاک هستیم به ویژه در این چهل‌واندی سال. مگر می‌شود از اقصی نقاط دنیا به اشکال مختلف آسیب و ضربه خورد، مورد حمله واقع شد و باز هم ایستادگی کرد. ده‌ها سال ایستادگی در مقابل هجمه‌های جهانی کار هر ملتی نیست. کار ایران و ایرانی است که همواره آن را ثابت کرده و به امید خدا این‌بار و این جنگ هم سرنوشت شایسته‌ای به نفع ایران خواهد داشت.»

تاجبخش فنائیان در پایان سخنانش با تاکید به علاقه‌اش به ایران گفت: «ایران، وطن من، جان من، همه زندگی من است. حاضر نیستم حتی برای چند روز در بهترین شرایط زیستی دنیا و خارج از ایران زندگی کنم و این را در عمل ثابت کرده‌ام. من هیچ وقت حاضر به ترک ایران نشدم چراکه ایران جان من است؛ از جانم می‌گذرم اما از ایران نه.»

