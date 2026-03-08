رضا بدرالسما نگارگر؛

خون رهبر شهید، بار دیگر روحیه مقاومت را در دل‌ها زنده می‌کند

رضا بدرالسما نگارگر درباره وضعیت این روزها نوشته است؛ ملت ایران، با تمام وجود در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، ایستاده است. هنر، همواره در خدمت حقیقت و عدالت بوده و خواهد بود.

به گزارش ایلنا، رضا بدرالسما هنرمند نگارگر درباره حملات آمریکا و اسرائیل به کشورمان متنی متاشر کرده است.

او نوشته است:

«این تجاوز وحشیانه و جنایتکارانه به خاک ایران، ضربه‌ای به قلب تمام آزادگان جهان است. رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن، با این اقدام شنیع، بار دیگر چهره واقعی خود را به جهانیان نشان دادند. این جنایت، نه‌تنها محکوم است، بلکه نشان‌دهنده ضعف و درماندگی دشمنان ملت ایران است. آن‌ها که در طول سالیان متمادی، با تمام قوا در صدد تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی بوده‌اند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند در برابر اراده پولادین مردم ایران، کاری از پیش ببرند.

 به‌عنوان عضو کوچک از جامعه هنری کشور وظیفه دارم با صدای بلند، این جنایت را محکوم کرده و به جهانیان اعلام کنم که ملت ایران، با تمام وجود در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، ایستاده است. هنر، همواره در خدمت حقیقت و عدالت بوده و خواهد بود. هنرمندان این سرزمین، با خلق آثار ماندگار، پیام مقاومت و ایستادگی را به گوش تمام جهانیان خواهند رساند.»

