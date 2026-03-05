شب شعر و موسیقی رهبر شهید برگزار شد

به گزارش ایلنا، ویژه برنامه شب شعر و موسیقی رهبر شهید شامگاه روز پنجشنبه چهاردهم اسفند با مشارکت چند مجموعه فرهنگی هنری از جمله معاونت امور هنری و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی و انجمن موسیقی ایران در برج آزادی تهران برگزار شد.

در این رویداد که اجرای آن بر عهده محمدجواد بشارت بود محمدرضا سهرابی نژاد، علی داودی، فاطمه نانی زاد، ناصر فیض، علیرضا قزوه، محمود حبیبی کسبی، عبدالرحیم سعیدی راد، رضا یزدانی، یاحا کاشانی به شعرخوانی پرداختند.

محمد گلریز خواننده پیشکسوت موسیقی انقلاب هم در این مراسم به اجرای زنده یک قطعه آوازی پرداخت. عاشیق التفات داودی بیگی از هنرمندان عرصه موسیقی نواحی نیز در بخش دیگری از برنامه قطعاتی را اجرا کرد.

اجرای سرودی با یادی از رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از بخش‌های موسیقایی برنامه بود. پخش نماهنگ گل گندم با شعر محمدمهدی سیار از محل شهادت شهدای دانش آموز مینابی که در جریان حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدید از دیگر بخش‌های برنامه بود.

بر اساس این گزارش در واکنش به تجاوز دشمن صهیونیستی و آمریکا به کشور اثر موسیقایی «ایران مرد» با آهنگسازی و خوانندگی سید محسن حسینی و شعری از میلاد عرفان‌پور رونمایی شد. این اثر که توسط بنیاد فرهنگی هنری رودکی تولید شده در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای شکل گرفته و تلاشی هنرمندانه برای بازتاب اندوه، همدلی و روحیه مقاومت ملت ایران در قالب موسیقی است.

«ایران مرد» با آهنگسازی و خوانندگی سید محسن حسینی و با شعری از میلاد عرفان‌پور تولید شده و کوشیده با زبان هنر، روایتگر این برهه مهم تاریخی و بیانگر همبستگی ملی در برابر تجاوز دشمنان باشد.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، بابک رضایی مدیر کل دفتر موسیقی، آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، محمد گلریز خواننده، هادی آرزم نوازنده و رهبر ارکستر و جمعی دیگر از هنرمندان از مهمانان ویژه مراسم بودند.

