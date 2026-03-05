به گزارش ایلنا، مجتبی راعی نویسنده و کارگردان سینمای ایران در وصف شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و تجاوز رژیم صیهونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، یادداشتی را منتشر کرد.



در متن این یادداشت آمده است:



«نحوه شهادت مقام معظم رهبری، عالی‌ترین تفسیر از شخصیت ایشان است.



اگر تاریخ به اراده فرعونیان رقم می‌خورد، امروز اثری از حق وجود نداشت؛ چرا که خداوند جهان را این‌چنین نیافریده است. تا قادر متعال هست، حق هست و امید هست.

یکی از روشن‌ترین معیارها برای شناخت یک شخصیت، سرنوشت اوست. به عبارتی شخصیت همان سرنوشت است. نحوه شهادت مقام معظم رهبری، عالی‌ترین تفسیر از شخصیت ایشان است.»

انتهای پیام/