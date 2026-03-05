به گزارش ایلنا، تصویری از ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است که از حضور این سینماگر در مراسم راهپیمایی مردمی علیه متجاوزان به ایران در روز 13 اسفند خبر می‌دهد.

ابراهیم حاتمی‌کیا ساخت فیلم‌های سینمایی «آژانس شیشه‌ای»، «بوی پیراهن یوسف»، «از کرخه تا راین»، «دعوت» و «به رنگ ارغوان» را در کارنامه خود دارد.

