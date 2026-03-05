حضور ابراهیم حاتمیکیا در راهپیمایی علیه متجاوزان به ایران
کد خبر : 1758671
ابراهیم حاتمیکیا شب گذشته 13 اسفند در مراسم راهپیمایی مردمی علیه متجاوزان به ایران حضور پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، تصویری از ابراهیم حاتمیکیا کارگردان سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است که از حضور این سینماگر در مراسم راهپیمایی مردمی علیه متجاوزان به ایران در روز 13 اسفند خبر میدهد.
ابراهیم حاتمیکیا ساخت فیلمهای سینمایی «آژانس شیشهای»، «بوی پیراهن یوسف»، «از کرخه تا راین»، «دعوت» و «به رنگ ارغوان» را در کارنامه خود دارد.