محسن چاوشی:
در این روزهای سخت، انسانیت را زنده نگه داریم
محسن چاوشی از مردم خواست تا در روزهای دشوار کنونی به یاری نیازمندان بشتابند و با همدلی و انسانیت، به خانوادههای آسیبدیده کمک کنند.
به گزارش ایلنا، محسن چاوشی، خواننده کشورمان با انتشار پستی در اینستاگرام، از مردم خواست تا در این روزهای دشوار به یاری نیازمندان بشتابند.
وی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: «در روزهایی که سایه جنگ بر زندگیها افتاده، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و کنار هم بودن نیاز داریم.
امروز خانوادههایی هستند که خانه، آرامش و حتی ابتداییترین نیازهایشان را از دست دادهاند. کودکان، سالمندان و مادرانی که چشم انتظار دست یاری ما هستند.
بیایید این روزهای سخت، انسانیت را زنده نگه داریم.»