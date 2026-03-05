خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محسن چاوشی:

در این روزهای سخت، انسانیت را زنده نگه داریم

کد خبر : 1758670
لینک کوتاه کپی شد.

محسن چاوشی از مردم خواست تا در روزهای دشوار کنونی به یاری نیازمندان بشتابند و با همدلی و انسانیت، به خانواده‌های آسیب‌دیده کمک کنند.

به گزارش ایلنا، محسن چاوشی، خواننده کشورمان با انتشار پستی در اینستاگرام، از مردم خواست تا در این روزهای دشوار به یاری نیازمندان بشتابند.

وی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: «در روزهایی که سایه جنگ بر زندگی‌ها افتاده، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و کنار هم بودن نیاز داریم.

امروز خانواده‌هایی هستند که خانه، آرامش و حتی ابتدایی‌ترین نیازهایشان را از دست داده‌اند. کودکان، سالمندان و مادرانی که چشم انتظار دست یاری ما هستند.

بیایید این روزهای سخت، انسانیت را زنده نگه داریم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل