بازدید رئیس حوزه هنری از کارگاه خلق اثر تجسمی «رهبر شهید»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه با حضور در گالری خانه حوزه هنری از کارگاه خلق اثر تجسمی با عنوان «رهبر شهید» بازدید کرد.

این گردهمایی هنری که به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری ترتیب داده شده، در پی شهادت مظلومانه و جانسوز رهبر معظم انقلاب و با تأکید بر نقش والای ایشان در حمایت از هنر اصیل و هنرمندان متعهد برگزار می‌شود؛ رهبری هنردوست و هنرمند که همواره بر اهمیت هنر و فرهنگ در اعتلای جایگاه ایران اسلامی تأکید داشتند.

این کارگاه تخصصی که تمرکز اصلی آن بر رشته نقاشی است، تا پایان روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

اسامی هنرمندان حاضر در این کارگاه عبارتند از: عباس گنجی، حسین عصمتی، محبوبه قطب، عطیه اصغری، ناصر سیفی، سیدعبداله حاجی سیدحسن، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، مرتضی گودرزی، سید علی میرفتاح، علی محمد شیخی، حسین عینی بخش و مهدی فرخی.

