هزینه سفرهای کنسل شده چگونه به مردم بازگردانده میشود
در شرایطی که بسیاری از ایرانی ها در تدارک سفرهای نوروزی بودند و اقدام به خرید تور یا رزرو هتل و بلیت پرواز و نیازهای سفر از دفاتر خدمات گردشگری بودند، حملات ناگهانی تروریستهای آمریکایی و اسراییلی به ایران آغاز شد و فرودگاهها بسته و سفرها متوقف شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسافران زیادی اقدام به خرید بلیت پرواز یا رزرو هتل و تورهای مسافرتی از دفاتر گردشگری کرده بودند که با بسته شدن مسیر سفرها، تکلیف بازگرداندن پولهای سفرهای کنسل شده، مشخص نبود.
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران اکنون با انتشار بخشنامهای درخصوص وضعیت پولهای پرداخت شده از سوی مسافران و گردشگران در آستانه سفرهای نوروزی و توقف کامل پروازها و بسته شدن مسیرهای سفر در حجم بمباران شدید تروریستهای آمریکایی و اسراییلی علیه ایران اعلام کرد: دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ از ایجاد هرگونه تعهد جدید مسافرتی باید خودداری کنند.
در این بخشنامه آمده است: دفاتر خدمات مسافرتی در صورت درخواست مسافران مبنی بر انصراف از سفر باید آن میزان از وجه مسافران که در اختیار دفاتر است به مسافر بازگردانند.
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران همچنین در بخشنامه خود به آژانسها و شرکتهای گردشگری با اعلام اینکه در موضوع صدور ویزا که اقدامات لازم با سفارتخانههای مربوطه صورت پذیرفته است اعلام کرد: مسافران باید بدانند که وجه صدور ویزا تحویل سفارتخانهها شده و بازپرداخت این مبلغ از سوی دفاتر و سفارتخانهها انجام نمیگیرد.
در بخشنامه انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران به آژانسهای گردشگری و مسافران آنها آمده است: در مورد رزرو هتل در خارج از کشور و پرداختی آن از سوی دفاتر، پس از مسترد نمودن وجوه توسط کشور مقصد، وجه آن به مسافر مسترد میشود.
انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران با اشاره به وضعیت بازپرداخت هزینه مربوط به خرید بلیت پرواز از سوی مسافران و گردشگران در پکیج تورهای مسافرتی اعلام کرد: هزینه بلیت پروازها نیز پس از واریز وجوه پرداختی از سوی ایرلاینها به دفاتر مسافرتی به مسافران مسترد میشود.
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران همچنین از شرکتها و دفاتر مسافرتی خواسته است در صورت امتناع ایرلاینها و هتلهای داخلی و خارجی از بازپرداخت وجه مردم به دفاتر برای بازگرداندن به آنها بلافاصله موضوع را به این انجمن منتقل کنند تا پیگیریهای لازم برای بازپرداخت پول مردم انجام شود.