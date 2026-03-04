به گزارش خبرنگار ایلنا، رهبر انقلاب از معدود زمامداران و رهبران جهان بودند که در زمینه مبانی شعر کلاسیک، رمان و ادبیات روز جهان تسلط بسیاری داشتند و همواره شاعران و نویسندگان را مورد تفقد قرار می‌دادند.

یکی از فعالیتهای ایشان که اتفاقا بازتاب‌های زیادی به همراه داشت، دیدار با شاعران و اهالی فرهنگ و ادب بود. دیدار با قشر فرهنگیان و استادان ادبیات که ساعت‌ها به طول می‌انجامید خود نشان از توجه ایشان به این قشر و موضوع فرهنگ بود.

بسیاری از شاعران و نویسندگانی که در این جلسات حضور داشته‌اند معتقدند بوستان و گلستان و اشعار حافظ در قالب غزل و بسیاری دیگر از کتاب‌های شعر نشان از تاکید شعرا بر حکمت و دین و اخلاق در شعر بوده است امری که امروز نیز می‌بایست به عنوان یک اصل در ادبیات ادامه داشته باشد.

غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، توانایی‌های رهبر معظم و امام شهید را بارها امری استثنایی توصیف کرده و گفته است این امر نتیجه تحصیلات عادی حوزوی نیست.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرده است، در زمانی که آقای خامنه‌ای جوان بودند و در حوزه علمیه فقه و اصول می‌خواندند، درس و بحثی تحت عنوان زبان فارسی یا ادبیات فارسی یا نویسندگی یا حتی شعر به صورت رسمی در حوزه نبود. حوزه امروز که در آن فعالیت‌های ادبی هم جایی دارد بسیار فرق دارد با حوزه پنجاه سال پیش.

در متن کامل گفتار حداد عادل آمده است؛ این یک واقعیت است که روحانیون تربیت شده آن حوزه از نظر توانایی‌های زبانی و ادبی، معاصر جامعه خود نبودند. اما آقای خامنه‌ای این ارتباط با زبان و ادبیات فارسی و عشق و علاقه و تسلط بر آن را در اثر چند عامل کسب کرده بود. اول استعداد طبیعی و ذوق فطری خود ایشان که یک موهبت خدادادی بود. دوم زندگی در محیط مشهد که زادگاه و پرورشگاه زبان و ادبیات فارسی است و در آن سال‌ها قوت و قدرت خوبی داشت. شاعران درجه اول خراسان و ایران در آنجا حضور داشتند.

آقای خامنه‌ای در آن مجالس حضور پیدا می‌کردند به اشعاری که سرایندگان درجه اول می‌خواندند توجه می‌کردند و به بحث‌هایی که در نقد شعر می‌شد، توجه داشتند. خود ایشان هم ذوق شعری داشتند و به لحاظ شخصیت و دانش مورد احترام استادان مسن‌تر بودند.

علاوه بر این ایشان به کلیت ادبیات فارسی و تاریخ تحول شعر فارسی نیز توجه ویژه داشتند. یعنی سبک‌های مختلف شعری مانند سبک خراسانی، هندی، دوره بازگشت و شعر معاصر هر کدام در ذهن ایشان جایگاه خاصی داشت.

زبان و ادبیات فارسی برای امام شهید صرفا یک علاقه شخصی نبوده بلکه آن جدی گرفته و به اهمیت این عنصر معرفتی و فکری در انسان واقف بودند.

امام شهید ایران، به شهادت کتاب‌ها و مقالاتشان نویسنده و مترجم خوبی بودند. ایشان کتاب‌هایی را از عربی به فارسی ترجمه کرده‌اند از کسانی مانند سید قطب و شیخ راضی آل یاسین و.. . به عبارتی در حوزه قلم و نویسندگی نیز انسان جویا و پویایی بوده‌اند.

آیت الله خامنه‌ای به نثر فارسی قدیم و معاصر و داستان‌های نویسندگان ایرانی علاقه داشتند. به رمان‌های نویسندگان غرب آشنا بودند و بسیاری از رمان‌های درجه اول غربی را از نویسندگانی مثل داستایوفسکی، تولستوی، شولوخوف، رولان و هوگو خوانده بودند.

آیت الله خامنه‌ای از پیش از انقلاب تا پنج دهه اخیر با تحولات معاصر شعر و نثر فارسی کاملا همگام بوده‌اند. بسیاری افشاگران و نویسندگان معروف نوپرداز را نیز به خوبی می‌شناسند و شاید بعضی از آن‌ها مانند اخوان ثالث را از نزدیک دیده باشند.

