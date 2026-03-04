به گزارش ایلنا، منوچهر محمدی، تهیه‌کننده پیشکسوت سینمای ایران در وصف شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و تجاوز رژیم صیهونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، یادداشتی را منتشر کرد، که در متن آن آمده است:

«ما درباره‌ی کربلا خوانده بودیم و شنیده بودیم، اما این‌روزها کربلا را با تمام وجودمان می‌بینیم و لمس می‌کنیم و باید چون زینب بگوییم، جز زیبایی نمی‌بینیم. اینکه جانی‌ترین جانیان جهان، خون پاکان این سرزمین را به زمین می‌ریزند، امری است که منتظر آن باید می‌بودیم و چه باک!

سیدعلی سال‌ها بود که شهادت را طلب می‌کرد. او به آرزویش رسید. اکنون هر ایرانی باید کاری زینبی کند. مقاومت و ایستادگی وظیفه امروز ماست. تاریخ خواهد نوشت ملتی به نام «ایران» در مقابل همه‌ی جهان شرارت و پلیدی ایستاد و سر خم نکرد. زندگی با ذلت و تسلیم ارزشی ندارد. در تاریخ فردا روزی خواهند نوشت، ایرانیان تا آخرین نفس و تا آخرین قطره‌ی خون پای اعتقاد و کشورشان ایستادند.

هلهله‌ی امروز این جانیان عمرِ کوتاهی خواهد داشت و نامشان به زشت‌ترین شکل ثبت می‌شود. هر قطره‌ی خون مظلومی که در این خاک بر زمین ریخته شود، تا دنیا دنیا است گریبان آنان را خواهد گرفت. این وعده صادق خداست. »

منوچهر محمدی/ ۱۲ اسفند ۱۴۰۴»

