پیام تسلیت موسسه هنرمندان پیشکسوت برای شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، متن منتشر شده از سوی موسسه هنرمندان پیشکسوت به شرح زیر است:



«بسم رب الشهداء و الصدیقین



هرگز کلام، عُقده ی دل وا نمی‌کند



این داغ را که اشک، مداوا نمی‌کند



پنهان کنیم بغض ز زخمی که خورده‌ایم



مرهم جز انتقام.... که پیدا نمی‌کند



داغداریم، اما اشک‌ها را پشت چشم نگه می‌داریم و به بغض نسبت به زشتی‌ها و پلشتی‌های جنایتکاران و سردمداران و صهیونیست‌های شیطان‌صفت می‌سپاریم !!



شهادت شجاعانه با گمانه‌ی داوطلبانه، به استناد عدم پذیرش انتقال به پناهگاه، از رهبر عزیزمان، اسطوره‌ای می‌سازد که کلمه‌ ی مرگ در پیشگاهش رنگ می‌بازد!!



مگر نه اینکه:



"مرده آن است که نامش به نکویی نبرند"



آنکه جهان آزادگان به احترامش کلاه از سر برمی‌دارند و کلامش را بر سر می‌گذارند، حتی جدا از باور قرآنی نامیراست! چه رسد به فرهنگ مسلمانی!! که "بَل اَحیاء عند رَبّهِم یُرزَقون"!!



هنر شهادت، اَمری نیست که ما هنرمندان پیشکسوت با عناصری از جنس قلم، نغمه و تصویر بتوانیم متجلی سازیم و البته جگر به سوگ دختران میناب و فرماندهان و سایر اصحاب و احباب نگُدازیم.



تسلیت، کلمه نارسایی است بر این جنایت و تبریک، هدیه ناقابلی است برای حجله نشینان شهادت...



گرچه ترکیب این نیش و نوش، ما را برای فردای این میهن قوی‌تر می‌کند.



ما در موُسسه هنرمندان پیشکسوت آنچه در چنته داریم در طبق ارائه خواهیم ریخت که باید جوهر ذاتی این ملت را برای ایستادگی در مقابل تجاوزگران برانگیخت...



یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴



اسامی استادان: داریوش ارجمند، علی امیر احمدی، جلیل رسولی، جعفر دهقان، رضا بنفشه‌خواه، رضا اسماعیلی، حسین اسرافیلی، مصطفی محدث خراسانی، محمد گلریز، احمدرضا اسعدی، احمد عزیز، احمد ناطقی، اسداله تابع منش، اکبر رحمتی، الله قلی نظری، امیر علی جوادیان، انوش نصر ماسوله، ایرج نعیمایی، رضا بدرالسما، بهروز کریمی، بهمن عبدی، بهنام وادانی، ناصر نوروزی منش، پرویز بیگی حبیب آبادی، شفیع خالدی، حمید انگجی، عبدالحمید قدیریان، خسرو عمارلویی، خلیل کوییکی، خسرو نعمتی روشن، احمد خیاط بی‌نظیر، ابوالفضل صادقی‌نژاد، تاجبخش فناییان، محمد بخشی‌نیا، جاسم غضبان پور، جعفر نجیبی، جلیل فرجاد، جلیل عندلیبی‌، جواد افشین‌نژاد، جواد انصافی،جواد زیتونی، جواد شمقدری، جهانگیر الماسی، مهدی طوسی، حسن ضرغامی، حسن نیک نژاد، حسین شمسی آهویی، حسین جعفری، مجید جعفری، حسین فخیمی، حسین نوروزی،حسین نوری، حمیدرضا عاطفی، رضا عبدالهی، محمدرضا سهرابی‌نژاد، طاهر شیخ الحکمایی، راضیه تجار، منیژه آرمین، محمد حبیبی، منوچهر موغاری، نبی اله حاجیان پور، حسن پیران، سید محمد میرزمانی، عباس کاشی تراش اصفهانی، محمد موحدیان عطار، داود فتحعلی بیگی، علیرضا عابدی، سید یونس آبسالان، محمد مهدی رحیمیان، حسن فیضی راد، عبدالرحیم سعیدی راد، سید کاظم هژیر آزاد، محسن کوهستانی، هوشنگ توکلی، فریده سپاه منصور، رحیم علی زریان، رسول نجفیان، رضا بانگیز، علیرضاقزوه، نصراله قادری، ملیح ناصری، محمدرضا سرشار (رضا رهگذر)، محمد اسماعیل فضل فرهادی، محمود رضا اکرامی فر، سعید جعفری بروجردی، سوسن بخشایش طلب، سید علی موسوی گرمارودی، حسن اسکندری، سید کمال میر طیبی، سید جواد آشفته، زهرا کوشایی‌فر

