پیام تسلیت موزه سینمای ایران در پی شهادت رهبر انقلاب
مدیرعامل موزه سینمای ایران در پی شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام تسلیتی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری موزه سینمای ایرات در پیام فاطمه محمدی سیجانی آمده است:
در این لحظههای دشوار، با تاسف و اندوه فراوان، خبر شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، را دریافت کردیم. ایشان همواره نماد وحدت، استقلال پیشرفت و هدایت در کشور بودند و راهش همیشه چراغ راه ملت ایران خواهد بود.
شهید خامنه ای همواره حامی هنر ، فرهنگ و سینما و بر خلاف تصور عده ای، بسیار روشن و دوراندیش در این حوزه بودند.
از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای این شهید والامقام و صبر و شکیبایی برای بازماندگان و همه علاقهمندان ایشان مسئلت داریم.
به سهم خود، این ضایعه بزرگ را به مردم فهیم ایران ، تسلیت عرض می کنم.