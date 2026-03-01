نگاه امام خامنهای به هنر متعهد چراغ راه هنرمندان تجسمی بود
به گزارش ایلنا، دفتر هنرهای تجسمی ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، پیام تسلیتی را منتشر کرد.
در متن این پیام آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
خبر جانسوز و ضایعه شهادت مظلومانه حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، در پی اقدام بزدلانه و تروریستی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، قلب ملت ایران و تمامی آزادگان جهان را در غمی عظیم فرو برد.
این جنایت هولناک که در ماه مبارک رمضان و به دست شقیترین تروریستهای تاریخ رخ داد، نشانهای روشن از کینه و خباثت دشمنان اسلام و ایران در برابر شخصیتی بود که در دوران زعامت و رهبری خود، منادی عزت، استقلال و مقاومت در برابر ظلم و تجاوز بود. رهبری که در طهارت روح، قوت ایمان، تدبیر حکیمانه و شجاعت در برابر متکبران، یگانه عصر خویش به شمار میرفت.
دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این ضایعه جبرانناپذیر را به پیشگاه حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، ملت شریف ایران، امتهای مسلمان و مراجع عظام تقلید تسلیت عرض میکند و این اقدام تروریستی را که نقض آشکار تمامی موازین بینالمللی، انسانی و اخلاقی است، به شدیدترین وجه ممکن محکوم مینماید.
جامعه هنرهای تجسمی ایران که همواره تصویرگر حماسهها و افتخارات این مرز و بوم بوده است، امروز در سوگ پدری مینشیند که قلم و بیانش، همواره در خدمت اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی بود. نگاه نافذ و پدرانه ایشان به هنر متعهد و انقلابی، همواره چراغ راه خیل عظیم هنرمندان تجسمی کشور بوده است.
ما هنرمندان عرصه تجسمی، ضمن اعلام انزجار از این جنایت ددمنشانه، بر عزم راسخ خود برای خلق آثاری ماندگار در ترسیم ابعاد شخصیتی این رهبر فرزانه و ثبت این واقعه تلخ در تاریخ تصویری ایران تأکید میکنیم. قلمها و نقشها در سوگ سید خود میگریند، اما هرگز از مسیر نورانی که ایشان ترسیم کردند، منحرف نخواهند شد.»