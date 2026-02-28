واکنش خاویر باردم به کشتار کودکان ایرانی در حملات آمریکا و اسرائیل

واکنش خاویر باردم به کشتار کودکان ایرانی در حملات آمریکا و اسرائیل
خاویر باردم بازیگر برنده اسکار اسپانیایی با انتشار یک ویدئو به حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و جان باختن چند نفر از دختران دبستانی در میناب واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، باردم که همواره از منتقدان سرسخت اسراییل بوده است، در صفحه اینستاگرام خود ویدیویی از شبکه ترکیه‌ای «TRT World» درباره جان باختن چند ده نفر از دختران دبستانی در شهر میناب در پی حملات آمریکایی-اسرائیلی اخیر بازنشر کرد. 

در پی حمله هوایی امروز (شنبه، ۹ اسفند) آمریکایی- اسرائیلی به شهرستان میناب استان هرمزگان، دبستان «شجره طیبه» هدف قرار گرفت و تاکنون شهادت بیش از ۶۰ دانش‌آموز و زخمی شدن ۶۰ تن دیگر تایید شده است. ده‌ها نفر از دانش‌آموزان این مدرسه زیر آوار مانده و تعدادی هم از محل بیرون آورده شده‌اند.

