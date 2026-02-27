نبرد کوه فوجی با گردشگران بیشمار/ جشن شکوفههای گیلاس کوه فوجی لغو شد
جشنوار مشهور شکوفههای گیلاس کوه فوجی که هر سال با استقبال گردشگران مواجه میشد، امسال با درخواست ساکنان منطقه کوه فوجی بهدلیل افزایش بیش از حد شمار گردشگران و بدرفتاری آنها لغو شد. شورای محلی اعلام کرد مشکلات مربوط به تراکم ترافیک، اختلال در زندگی ساکنان و افزایش زبالهپراکنی در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جشنوار سالانه مشهور شکوفههای گیلاس کوه فوجی که حدود یک دهه است در پارک آراکورایاما سنگن برگزار میشود و هر سال تا ۲۰۰ هزار بازدیدکننده را برای تماشای مناظر، برنامههای روی صحنه و غرفههای فروش خوراکیهای محلی به خود جذب میکند.
در فصل شکوفهدهی، گردشگران برای تماشای چشمانداز کوه نمادین ژاپن در قاب شکوفههای گیلاس، با پاگودای پنج طبقه چوریتو در پیش زمینه، به سکوی دید پارک آراکورایاما سنگن هجوم میآورند.
به گزارش استریتس تایمز، مواردی از ورود غیرمجاز، رفتن به خانههای اطراف و باغهای خصوصی بدون اجازه برای استفاده از توالت نیز رخ داده است. در خیابانهای اطراف پارک نیز گزارش شده که ازدحام گردشگران دانش آموزان را از روی پیاده روها هل داده و این موضوع باعث نگرانی والدین از نظر امنیتی شده است.
با تضعیف ارزش ین و جذاب شدن این مقصد که به طور سنتی گران محسوب میشود، انتظار میرفت امسال شمار بازدیدکنندگان به اوج برسد. باوجود تصمیم مسئولان کوه فوجی که مقررات مختلفی را برای مهار ازدحام وضع کرده بودند، این بار مسئولان شهر فوجییوشیدا در سوم فوریه از لغو جشنواره ساکورا خبر دادند.
شیگرو هوریوچی، شهردار فوجییوشیدا، به رسانههای محلی گفت: برای شهر فوجییوشیدا، کوه فوجی فقط یک جاذبه گردشگری نیست، بلکه خودِ شیوه زندگی ماست. با این حال، از این واقعیت که پشت این مناظر زیبا، زندگی آرام و کرامت ساکنان ما در معرض تهدید قرار گرفته، احساس خطر جدی میکنم.
تابستان گذشته برای کوهنوردانی که از هر یک از چهار مسیر اصلی صعود به کوه فوجی استفاده میکنند، عوارضی وضع شد.
دولت استانی یاماناشی که بر فعالیتهای کوه پیمایی در این میراث جهانی یونسکو نظارت دارد، برای فصل اوج، ورودیهای معادل ۴ هزار ین (۲۴٫۷ یورو) تعیین کرد. برای کمک به پاکسازی کوه و حفظ محیط آن، مسئولان پیشتر بر پرترددترین مسیر، یعنی مسیر یوشیدا، علاوه بر دریافت هزینه، سقف روزانه ۴ هزار نفر بازدیدکننده تعیین شده بود.
در فوجیکاواگوچیکو نیز مردم آن قدر از ازدحام گردشگران به ستوه آمدند که حصاری عظیم ساختند که منظرهای را که گردشگران برای دیدنش میآمدند، یعنی کوه فوجی را مسدود میکرد. این حصار ۲۰ متری با ارتفاع ۲٫۵ متر که با توری سیاه پوشانده شده بود، پس از بروز مواردی مانند ریختن زباله، عبور خطرناک از میان ترافیک سنگین، بیتوجهی به چراغهای راهنمایی و ورود غیرمجاز به املاک خصوصی، مانع گرفتن سلفی گردشگران با این نماد میشد. البته این مانع در ماه اوت هنگام صدور هشدار توفان حارهای، به طور احتیاطی برچیده شد. گرچه مسئولان با توجه به اینکه شمار بازدیدکنندگان پیشتر به طور موثر کاهش یافته بود، تصمیم گرفتند آن را دوباره نصب نکنند اما هشدار دادهاند که اگر موج بزرگ گردشگران بازگردد، ممکن است دوباره آن را برپا کنند.