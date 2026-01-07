به گزارش ایلنا، پنجمین نشست شورای سیاست‌گذاری چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی با حضور اکثریت اعضا و دبیران کارگروه‌ها، عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴) در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این جلسه، گزارشی از کیفیت آثار دریافتی و آخرین وضعیت داوری‌ها ارائه شد. بر اساس این گزارش، بیش از ۶۳۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که نشان‌دهنده استقبال گسترده هنرمندان و علاقه‌مندان است.

همچنین پیرامون چگونگی مراسم افتتاحیه و اختتامیه و زمان برگزاری این رویدادها، بحث و بررسی صورت گرفت.



این نشست ادامه‌ای بر جلسات قبلی شورای سیاست‌گذاری بود که از جمله آن‌ها می‌توان به نشست آذر‌ماه اشاره کرد که طی آن، ضمن ارائه گزارش‌هایی از روند صعودی ارسال آثار و استقبال چشمگیر هنرمندان، پوسترهای اصلی جشنواره و بخش جایزه ویژه خوزستان رونمایی شد و برنامه‌ریزی برای تجلیل از فعالان میراث‌فرهنگی خوزستان مورد بحث قرار گرفت.



چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی به ریاست علی دارابی (قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی) و دبیری مهدی فرجی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» در استان خوزستان و به میزبانی شهر اهواز برگزار خواهد شد.



این رویداد شامل بخش‌های ملی و بین‌المللی (از جمله جایزه ویژه میراث ناملموس و جایزه ویژه خوزستان) است و تمرکز ویژه‌ای بر روایت تمدنی ایران و جذب نسل جوان دارد.

جلسات قبلی شورای سیاست‌گذاری نیز بر ارتقای سواد میراثی جامعه، تقویت مشارکت هنرمندان و برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه در خوزستان تأکید داشته‌اند.

