معرفی فیلمهای سینمایی آخر هفته تلویزیون
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «وقتی که بزرگ شدی»، «۴۲»، «مأموریت هوایی»، «استعداد من»، «پدر و پسر قهرمان»، «در دره خدایان»، «غلامرضا تختی»، «کما ۱»، «چ»، «کما ۲»، «جیسون بورن»، «دکتر استرانج لاو»، «امیر کبیر»، «دیدی و دوستان»، «بامزی و تاندربل»، «ساخت آمریکا»، «نیروی هوشیار»، «شبی در تهران»، «پسران بد ۲»، «حلقه»، «بند باز»، «سارا»، «پسران بد تا ابد»، «وینی»، «جونیور بانر»، «تغییر زندگی»، «چند مرد خوب»، «ملک سلیمان»، «حقیقت»، «کاپیتان دندان خنجری و الماس درخشان»، «فینیک»، «کابوس آرزو»، «عملیات قطب شمال»، «دکتر شکلات ۲»، «۳:۱۰ به یوما» و «جزیره شاتر»؛ پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی جدید «وقتی که بزرگ شدی» به کارگردانی «اریک متایر و آندریا بسکوند»، پنجشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
فیلم «وقتی که بزرگ شدی» با بازی وینسنت ماکینی، آئیسا مایگا و اوالین ایستریا؛ داستانی انسانی و تلخ و شیرین درباره ارتباط میان نسلها است. ماجرا در خانهی سالمندان کوچکی در فرانسه میگذرد که پرستاران به سختی در حال مراقبت از ساکنان سالخورده هستند. زمانی که برای پر کردن کمبود بودجه تصمیم گرفته میشود که یک مهدکودک در همان ساختمان باز شود، تنشها و سوءتفاهمهایی میان سالمندان و کودکان شکل میگیرد. در ابتدا این دو گروه کاملاً با هم بیگانهاند، سالمندان از سر و صدای بچهها خستهاند و مربیان نگران سلامت سالمنداناند. اما…
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «۴۲» به کارگردانی «برایان هالگلند»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
فیلم «۴۲» با بازی هریسون فورد، آلن تودیک، لوکاس بلک، رایان مریمان، تی آر نایت، همیش لینکلیتر، برت کالن، جیمز پیکنز جونیور، برد بیر، ردا گریفیس و نیکول اسپرینگ؛ داستان واقعی زندگی جکی رابینسون را روایت میکند؛ مردی که در سال ۱۹۴۷ بهعنوان نخستین بازیکن سیاهپوست وارد لیگ حرفهای بیسبال آمریکا شد، در دورانی که تبعیض نژادی بخشی عادی از جامعه بود. زمانی که برانچ ریکی، مدیر تیم بروکلین داجرز، تصمیم میگیرد جکی را به تیمش بیاورد، موجی از خشم، تهدید و مخالفت شکل میگیرد؛ از تماشاگران و رسانهها گرفته تا همتیمیهایی که حاضر نیستند کنار یک بازیکن سیاهپوست بازی کنند. جکی با فشارهای شدید روانی، توهینهای علنی، تهدید به مرگ و تحقیرهای مداوم روبهرو میشود، اما به توصیه ریکی تصمیم میگیرد خشم خود را کنترل کند و اجازه ندهد نفرت دیگران مسیرش را تعیین کند. در این مسیر، همسرش نقش مهمی در حفظ روحیه و پایداری او دارد. با گذشت زمان و درخشش جکی در زمین بازی، نگاهها کمکم تغییر میکند و…
**************************************************
**** شبکه دو سیما
فیلم سینمایی «مأموریت هوایی» به کارگردانی «رهابی ماندرا و آلدو سواستیا»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کوین جولیو، بیسما کاریسما و مارتینو لیو آمده است: در سال ۱۹۴۷، در حالی که اندونزی در تلاش برای تحکیم استقلال خود است، هلند عملیات محصول را برای بازپسگیری کنترل بر مجمعالجزایر اندونزی آغاز میکند. در این شرایط پرآشوب، گروهی از هفت دانشجوی جوان موظف میشوند از پایگاه هوایی تازه تاسیس مگوو در یوجاکارتا دفاع کنند. با وجود کمبود تجربه جنگی، این دانشجویان جوان به ناچار به وسط درگیریها کشیده میشوند. آنها باید به سرعت سازگار شوند، یاد بگیرند که هواپیماها را راهاندازی کنند و تحت فشار استراتژی بچینند. هدف اصلی آنها دفاع از پایگاه هوایی در برابر نیروهای هلندی است تا بتوانند از دست دادن این دارایی حیاتی جلوگیری کرده و تواناییهای هوایی کشور اندونزی را تقویت کنند که…
**************************************************
فیلم تلویزیونی «استعداد من» به کارگردانی «حمید عبدالهی نجف آبادی»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۰۸:۲۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم درباره امیرعلی پسر نوجوانی است که علاقه زیادی به نویسندگی داشته و در این زمینه از استعداد بالایی نیز برخوردار است. او بسیاری از شبها تا دم صبح بیدار مانده و به تلاش برای نوشتن داستانهای مختلف ادامه میدهد. این در حالی است که پدر و مادر امیرعلی چنین میپندارند که پسرشان به راه بیهودهای قدم گذاشته که در نهایت برایش هیچ فایده و موفقیتی در پی نخواهد داشت. از یک طرف مادر امیرعلی از برادرش، یعنی دایی امیرعلی میخواهد او را به جایی معرفی کند تا حرفهای فرا بگیرد که برای آیندهاش مفید باشد. دائی نیز امیرعلی را به مشاغلی همچون مبل فروشی، آرایشگری و مکانیکی معرفی مینماید، اما در هر یک از آنها امیرعلی با شیطنتها و سربه هوا بازیهایش فجایعی را رقم میزند و…
محمد فیلی، مهدی امینی خواه، مهرشاد صفری، رامین راستاد و مهدیه آنتیکی در فیلم تلویزیونی «استعداد من» بازی کرده اند.
**************************************************
فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان» به کارگردانی «نیلز تاوارنیر»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی ژاکوب جامبلین و آلکس آندرالامی خواهید دید: جولین پسر نوجوانی است که بهعلت نوعی فلج از ناحیه پاها و یک دست بر روی ویلچر راه میرود و برای کارهایش به پدر و مادر وابسته است. او ماجراجویی را بسیار دوست دارد ولی شرایط جسمی او امکان این نوع فعالیتها را از او گرفته است. پدر جولین درگیر کار است و وقت زیادی برای او ندارد. جولین با دیدن تبلیغ مسابقه سه مرحلهای مرد آهنین که هرساله در ساحلی در فرانسه برگزار میشود از پدرش میخواهد که در این مسابقه به اتفاق هم شرکت کنند. پدر جولین ابتدا این پیشنهاد را قبول نمیکند ولی…
**************************************************
فیلم سینمایی «در دره خدایان» به کارگردانی «پاول هگیس»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی وینونا رینگر، تامی لی جونز و چالرز ترون آمده است: هانک یک ارتشی آمریکایی بازنشسته است، به او خبر میدهند که پسرش در محل خدمت خود حاضر نشده است. او میگوید پسرش به عراق اعزام شده است، اما ارتش اعلام میکند که پسر هانک مدتی است که از عراق برگشته است. هانک به دنبال او میرود و پس از جستجوی فروان به او میگویند جسدی قطعه قطعه شده را پیدا کردهاند که دچار سوختگی شده است و پس از انگشت نگاری معلوم گشته جسد پسر هانک دیرفیلد است. هانک همچنان به دنبال علت مرگ پسرش است، کارآگاهان به این مظنون هستند که پسرش مایک در قاچاق مواد مخدر دست داشته است اما…
**************************************************
**** شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» به کارگردانی «بهرام توکلی»، پنجشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
داستان فیلم «غلامرضا تختی» با قرائت و امضای وصیت نامه و خودکشیاش آغاز میشود، سپس با فلاش بک (رجعت به گذشته) از دوران کودکیاش را که در فقر شدید و در آلونکهای خانی آباد جنوب تهران میگذراند. غلامرضا که به کشتی علاقه داشت در گامهای اولیهاش برای کشتیگیر شدن در دوران نوجوانی ناکام میماند و هنگام کار در تأسیسات نفتی مسجد سلیمان به تنهایی شروع به تمرین میکند. او سرانجام کارگری در مناطق نفتی را رها میکند، به تهران نزد خانوادهاش برمی گردد و در باشگاه پولاد عبدالحسن فعلی معروف به حاج فعلی مربی کشتی این باشگاه استعدادش را کشف میکند. غلامرضا به سرعت به عضویت در تیم ملی کشتی ایران درمی آید و در دوران جوانی نخستین بار در مسابقات کشتی هلسینکی ۱۹۵۱ مدال نقره و در المپیک ملبورن ۱۹۵۶ مدال طلا میگیرد. تختی همزمان با افتخارات ورزشی به خاطر مردم داری و روحیهای که در مستمندان داشت به محبوبیتهای فروانی میرسد و…
ماهور الوند، حمیدرضا آذرنگ، فرهاد آئیش، بهنوش طباطبایی، آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، معصومه قاسمی پور، شیرین یزدان بخش و محسن تختی در فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» ایفای نقش کرده اند.
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «کما ۱» به کارگردانی «مایکل ساموئلز»، پنجشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جیسون واتکینز، یوناس آرمسترانگ، کلر اسکینر، جو باربر، کایلا میکل، ماتیلدا فرث، آدرین رتی، دارن استرنج و دیوید بردلی خواهیم دید: سایمون هندرسون مرد میانسال دست و پا چلفتی است که به اتفاق همسرِ پرستارش، بِت و دختر کوچکش، صوفی زندگی میکند. او همیشه مضطرب است و این نگرانی به صورت ترس در رفتارش بروز پیدا میکند. مواجهۀ او با یک پسر نوجوان بزهکار به نام جوردن، باعث میشود تا پسرک او را تعقیب کرده و برای او مزاحمت ایجاد کند. یک شب جوردن به منزل سایمون مراجعه کرده و آن قدر در بیادبی و مزاحمت پیش میرود که سایمون به صورت ناخواسته و غیر ارادی مشت محکمی به صورت او میکوبد. جوردن نقش زمین شده و بیهوش شده و در آستانۀ مرگ قرار میگیرد. سایمون او را احیاء کرده و نجات میدهد. هیچ کس جز پیرمرد همسایه، هری وایت، که دچار زوال عقل شده، شاهد این ماجرا نیست. سایمون نزد کارآگاه کالی و همکارانش این طور وانمود میکند که پسر جوانی در دل تاریکی شب به جوردن مشت زده و متواری شده است. چند روز بعد، همه به چشم قهرمان به سایمون نگاه کرده و مخصوصاً رابطۀ پدر جوردن، پل فرانکلین، با سایمون زیاد میشود. پل در واقع یک خلافکار قدیمی بوده که اکنون در کار دوربینهای امنیتی است. پل درصدد است تا به هر شکل، سرنخ بیشتری از ضارب پسرش پیدا کرده و شخصاً به حساب او برسد! چند روز بعد، جوردن به هوش آمده و این طور وانمود میکند که در خصوص شب حادثه هیچ چیز را به خاطر نمیآورد؛ اما…
**************************************************
فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی «ابراهیم حاتمیکیا»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: در اواخر مرداد سال ۱۳۵۸، دکتر مصطفی چمران از طرف دولت موقت مأموریت پیدا میکند به پاوه برود و درگیری داخلی بهوجود آمده در آنجا را خاتمه دهد. سه رأس درگیری موردنظر را مردم پاوه، کردهای جداییطلب و رزمندگان پاسدار تشکیل میدهند. چمران با تکیه بر نگاه عرفانی و بینش صلحجویانهاش، هم باید در برابر جسارت و میل به عدالتطلبی اصغر وصالی به عنوان فرمانده پاسداران مستقر در پاوه مقاومت کند و هم دکتر عنایتی به عنوان رئیس کردهای شورشی را قانع کند که دست از درگیری بردارد…
فریبرز عرب نیا، زنده یاد سعید راد، مریلا زارعی و بابک حمیدیان در فیلم سینمایی «چ» ایفای نقش کردهاند.
**************************************************
قسمت دوم فیلم سینمایی جدید «کما» به کارگردانی «مایکل ساموئلز»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
**************************************************
فیلم سینمایی «جیسون بورن» به کارگردانی «پائول گرینگراس»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی مت دیمون، تامی لی جونز و آلیسیا ویکاندر آمده است: یک دهه از ناپدید شدن جیسون بورن گذشته و اکنون او حافظهاش را به دست آورده و در ایسلند، به دور از هیاهو با مبارزات خیابانی روزگار میگذراند. یکی از ماموران سازمان سیا پارسون با گروهی از هکر ها، سرور سازمان سیا را هک میکند و بدین وسیله او به اسنادی از جذب جیسون برن در برنامهای به نام ترید استون و نقش پدر وی در این برنامه دست مییابد. خبر هک کردن پارسونز به هدرلی (رییس بخش انفورماتیک سیا) و روبرت دویی (رییس سیاه) میرسد. او برای پیدا کردن بورن به یونان میرود. پارسونز در بحبوحه اعتراضات یونان با بورن ملاقات میکند. سازمان سیا پارسونز را توسط تیم نفوذی خود به قتل میرساند. اما…
**************************************************
**** شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی «دکتر استرانج لاو» به کارگردانی «استنلی کوبریک»، پنجشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی پیتر سلرز، جورج سی. اسکات، استرلینگ هایدن و کینان وین آمده است: جک ریپر ژنرال روانپریش ارتش و رییس یک پایگاه هوایی در آمریکاست که در اقدامی خودسرانه، تهاجمی هستهای علیه شوروی به راه میاندازد و رییسجمهور و سیاستمداران آمریکا پس از آگاهی از این عمل با تجمع در اتاق فرماندهی جنگ ایالات متحده به دنبال راهی برای توقف این حملات میگردند که…
**************************************************
فیلم سینمایی «امیر کبیر» به کارگردانی «سعید نیک پور»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
فیلم روایتگر داستان زندگی امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه و تلاش و فعالیتهای او در راستای اصلاح امور کشور میباشد. در نهایت و به دلیل اینکه اقدامات امیرکبیر به مذاق بسیاری از درباریان و اطرافیان شاه خوش نمیآید، با دسیسه چینی موفق میشوند حکم قتل او را از ناصرالدین شاه گرفته و…
سعید نیک پور، ایرج راد، زنده یاد فخری خوروش، زنده یاد پرویز پورحسینی، رضا فیاضی، محمد مطیع و ژاله علو در فیلم سینمایی «امیرکبیر» هنرنمایی کرده اند.
**************************************************
**** شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «دیدی و دوستان» به کارگردانی «روشفیزال عارفین»، پنجشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: دیدی و نانا و جوچو سه دوست صمیمی هستند که قرار است که امسال جشن سالانه را اجرا نمایند. ولی چند موجود شرور و بدجنس مانع انها میشوند و حالا این سه دوست میخواهند که شر این افراد را از سر مردم شهر کوتاه نمایند که…
**************************************************
انیمیشن سینمایی «بامزی و تاندربل» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: بامزی با خواهرش ماریان به حیواناتی که در درخت قدیمی زندگی میکنند آذوقه میرساند. آنها میدانند که در این درخت گنجی پنهان شده است. گرگها داستان گنج را میشنوند و به دوستانشان خبر میدهند و برای پیدا کردن نقشه گنج به خانه بامزی میروند و باعث آتش سوزی میشوند. بامزی و خانواده آتش را مهار میکنند ولی گل تاندربل که مادربزرگ عسل مقوی از آن درست میکرد سوخته است. برنارد نقشه گنج را به دست آورده است و قهرمان شهر میشود. شلمان و خرگوش در حین پیدا کردن گل تاندربل با اژدها روبه روشده و…
**************************************************
فیلم سینمایی «ساخت آمریکا» به کارگردانی «داگ لیمان»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی تام کروز، دامنال گلیسون و سارا رایت خواهیم دید: در دهه هشتاد میلادی که دونالد ریگان رییس جمهور آمریکاست. خلبان بری هرازگاهی جنس قاچاق میکند تا پول بیشتری به دست آورد. تا این که مامور CIA شیفر او را استخدام میکند تا به نام یک شرکت جعلی برای آنها از کشورهای آمریکای لاتین عکس برداری کند. شیفر به او پیشنهاد میدهد که برای شورشیهای آمریکای لاتین اسلحه قاچاق کند تا این شورشیها بتوانند با هدایت آمریکایی ها، دولت نیکاراگوا را سرنگون کنند. بعد از مدتی که بری اسلحه میبرد با مافیای مواد آشنا شده و مواد مخدر وارد آمریکا میکند. تمام این اتفاقات با اطلاع CIA انجام میشود. بری توسط اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا دستگیر میشود اما خیلی سریع با تلفن فرماندار بیل کلینتون، آزاد میشود. ریگان عکس بری و اعضای مافیا را در مصاحبه تلویزیونی به مردم نشان میدهد و مدعی میشود که دولت نیکاراگوا در قاچاق مواد دست دارد. بری دستگیر میشود اما…
**************************************************
**** شبکه نمایش
فیلم سینمایی «نیروی هوشیار» به کارگردانی «جورج آرمیتاژ»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی کریس کریستوفرسون، یان مایکل وینسنت و برنادت پیترز؛ در شهر کوچکی در کالیفرنیا میگذرد. جایی که کارگران نفتی، قانون گریزی میکنند و شهر را به هم ریخته اند. یک قهرمان جنگ ویتنام به همراه یکی از شهروندان شهر سعی میکنند شهر را کنترل کرده و آرامش را به شهر بازگردانند اما…
**************************************************
فیلم سینمایی «شبی در تهران» به کارگردانی «بهرام کاظمی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم داستان یک زن و شوهر جوان را حکایت میکند که برای استخدام در شرکتی از رشت عازم تهران میشوند. اما در طول سفر و در تهران مشکلات متعدد سراغ آنها میآید و…
ماهایا پطروسیان، رامبد جوان، زنده یاد سعید پیردوست و محمد شیری در فیلم سینمایی «شبی در تهران» هنرنمایی کرده اند.
**************************************************
فیلم سینمایی «پسران بد ۲» به کارگردانی «مایکل بی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی مارتین لارنس، ویل اسمیت و گابریله یونیون آمده است: کارآگاهان پلیس مارکوس برنت و مایک لوری در حال بررسی انتقال غیرقانونی مواد مخدر به میامی هستند که درگیر ماجرایی خطرناک میشوند و…
**************************************************
فیلم سینمایی «حلقه» به کارگردانی «گور وربینسکی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی نائومی واتس، مارتین هندرسون، برایان کاکس، دیوید دورفمن، جین الکساندر، لیندسی فراست و گور وربینسکی؛ درباره ریچل کلر یک روزنامه نگار است که در مورد نوار ویدئویی مرموز تحقیق میکند که احتمالا باعث مرگ چهار نوجوان، از جمله خواهرزاده خودش، شده است. شایعاتی در مورد این نوار ویدئو وجود دارد: هر کس که آن را تماشا کند، بعد از هفت روز میمیرد و…
**************************************************
فیلم سینمایی «بند باز» به کارگردانی «رابرت زمکیس»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جوزف گوردون لویت، شارلوت لی بون و گولامی بالارگون خواهیم دید: فیلیپ پتی بندباز جوان فرانسوی از کودکی با تماشای بندبازی در یک سیرک، شیفته و عاشق این کار میشود. او بر خلاف نظر پدرش تمام وقت و انرژی خود را صرف بندبازی میکند و با اجراهای کوچک خیابانی کسب درآمد میکند. تا اینکه یک روز وارد یک سیرک بزرگ میشود و با پاپا رودی بندباز قدیمی این سیرک آشنا میشود. پاپارودی قبول میکند که فنون حرفهای این کار را آموزش دهد. فیلیپ که بلند پرواز است و دیگر از کارهای خیابانی خسته شده است دست به یک خطرناک و بزرگ میزند. او با یکی از دوستانش شبانه به بالای ساختمان بلند و قدیمی نوتردام در پاریس میرود و به صورت غیرقانونی بین دو ساختمان آن بند بازی میکند. او بعد از این ماجرا…
**************************************************
فیلم سینمایی «سارا» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: با بیمار شدن حسام، همسر سارا، او مجبور میشود از گشتاسب، همکار حسام مبلغی پول برای درمان او قرض بگیرد. سه سال بعد که حسام درمان شده است و اقساط قرض در حال تمام شدن میباشد گشتاسب به دلیل تخلف از ادارهای که حسام مدیر آن است اخراج میشود اما با سفتههایی که در دست دارد سارا را تهدید میکند که در صورت اخراج قطعیاش موضوع قرض پول را به حسام میگوید. سارا در مقابل این خواسته گشتاسب مقاومت میکند و حسام با نامه گشتاسب ماجرا را میفهمد و سارا را مقصر میداند و…
نیکی کریمی، زنده یاد امین تارخ و زنده یاد خسرو شکیبایی در فیلم سینمایی «سارا» هنرنمایی کرده اند.
**************************************************
فیلم سینمایی «پسران بد تا ابد» به کارگردانی «عادل العربی و بلال فلاح»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی ویل اسمیت، مارتین لارنس و ونسا هاجنز خواهیم دید: مارکوس برنت اکنون یک کارآگاه پلیس است و همکار سابق او مایک در حال گذراندن بحرانهای زندگیاش است. در همین هنگام، سر و کله یک مزدور آلبانیایی پیدا میشود. او کسی است که برادرش توسط این دو کارآگاه کشته شده و قصد دارد انتقام سختی از آنها بگیرد که…
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «وینی» به کارگردانی «یاساکو ماتسوموتو»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی هیگاشیدو ماساهیرو، میورا تاکاهیرو، واتانابه ایکی و فوکیکوشی میتسورا خواهیم دید: در سال ۲۰۰۴ میلادی یک نرمافزار اشتراکگذاری فایلها به نام وینی باعث انقلابی در عصر دیجیتال میشود. سازنده این نرمافزار جوانی نابغه به نام ایسامو کانِکو است. با این حال پس از آن که این نرمافزار توسط عدهای مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، پلیس ژاپن کانکو را به دلیل نقض حق کپی رایت دستگیر میکند. کانکو به مدت ۷ سال در دادگاههای مختلف محکوم میشود. مخالفان او برنامه وینی را یک نرمافزار جاسوسی و تروریستی میدانند و تلاشهای او برای توضیح کاربردهای مفید این نرمافزار بینتیجه میماند. تنها حامی کانِکو در این مسیر وکیل پر تلاش او دَن توشیمیتسو است اما…
**************************************************
فیلم سینمایی «جونیور بانر» به کارگردانی «سم پکینپا»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی استیو مککوئین، رابرت پرستون، آیدا لوپینو، بن جانسون، بیل مککینی؛ درباره جونیر بانر، ستاره مسابقات رودئو است که خسته، زخمی و دل شکسته از سقوطش از پشت گاوی وحشی، به شهر زادگاهش پرسکات آریزونا میرود تا در مسابقه رودئوی جشن چهارم ژوییه شرکت کند. او چشم انتظار پیوستن به خانوادهاش است اما…
**************************************************
**************************************************
**************************************************
**************************************************
فیلم سینمایی «تغییر زندگی» به کارگردانی «تونی اسکات»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی دنزل واشینگتن، وال کیلمر، بروس گرینوود، جیمز کاویزل، پائولا پاتون، آدام گلدبرگ، الدن هنسون، اریکا الکساندر، مت کریون و دونا دبلیو. اسکات؛ درباره یک مامور فدرال به نام داگ کارلین است که پس از انفجاری هولناک در یک کشتی در نیواورلئان، برای تحقیق بر روی این پرونده فراخوانده میشود. در ادامه او به یک آزمایشگاه دولتی فوقسری برده شده و با دستگاهی آشنا میشود که پیشرفتهترین نسل ماشین زمان ساخته شده به دست بشر میباشد. حال آنها تلاش میکنند با کمک این ماشین بمبگذار را شناسایی و دستگیر کنند اما…
**************************************************
فیلم سینمایی «چند مرد خوب» به کارگردانی «راب راینر»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی تام کروز، دمی مور، جک نیکلسون، کوین بیکن، کوین پولاک، جیمز مارشال و کوین بیکن خواهیم دید: دانیل کافی وکیل تازه کار نیروی دریایی است و بایستی در دادگاه از دو سرباز نیروی دریایی دفاع کند. آنها به قتل متهم هستند اما ادعا میکنند که به دستور فرمانده عمل کردهاند و…
**************************************************
**** شبکه افق
فیلم سینمایی «ملک سلیمان» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان این فیلم از مشاهدات حضرت سلیمان (ع) شروع میشود؛ خداوند از طریق آن زمینهای ایجاد میکند تا حضرت سلیمان (ع) متوجه ضعفهای بنیادین حکومت خودش شود. حضرت سلیمان حکیم بودند و به واسطه نشانهها درمییابند که خداوند ملک ایشان را به جسدی بیجان و بیروح تشبیه میکند. ایشان درمییابند که دلیل نبود این روح چیست و در نتیجه خداوند او را کمک میکند تا ملک بیبدیل خود را بنا کند و…
امین زندگانی، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه، حسین محجوب، زهرا سعیدی و علیرضا کمالی در فیلم سینمایی «ملک سلیمان» ایفای نقش کردهاند.
**************************************************
فیلم سینمایی «حقیقت» به کارگردانی «جیمز وندربیلت»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی رابرت ردفورد، کیت بلانشت، توفر گریس، دنیس کواید و الیزابت ماس از این قرار است که: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۴ مدارکی علیه کاندیدای جمهوریخواه ایالات متحده منتشر میشود. این مدارک نشان میدهد که بوش پسر مصادف با جنگ ویتنام به واحد خلبانی گارد ملی آمریکا در تگزاس، میپیوندد. او به واسطه نفوذ خانوادگی و با وجود نداشتن صلاحیت لازم، تنها برای معافیت از جنگ وارد این واحد میشود. این مدارک که از پرونده یکی از فرماندهان بوش به نام سرهنگ جری کیلیان به دست میآید به مدارک کیلیان شهرت پیدا میکند. با انتشار این مدارک از برنامه ۶۰ دقیقه، سیل حملهها به سوی برنامه و تهیه کننده آن مری میپس جاری میشود. منتقدان این برنامه ابتدا صحت گفتهها را زیر سوال میبرند و بعد در استناد مدارک منتشر شده تردید ایجاد میکنند. کار به جایی میرسد که دن رَتر، مجری این برنامه، مجبور میشود به نمایندگی از شبکه سی بیاس، به طور رسمی از مردم عذرخواهی کند و میپس نیز از کار اخراج میشود و…
**************************************************
**** شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «کاپیتان دندان خنجری و الماس درخشان» به کارگردانی «راسموس اِی. سیورتسن و ماریت موم آونه»، پنجشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: کاپیتان سابرتوث از یک طرف و پادشاه و ملکه از طرف دیگر به دنبال دستیابی به الماس جادویی برای برآوردن آرزوهایشان هستند. در این بین دو برادر که از داشتن همدیگر اطلاعی ندارند هر کدام در یک طرف داستان درگیر الماس و پیدا کردن آن میشوند. تا این که این دو در یک جا به هم میرسند و در آن جا زمانی که همه به دنبال برآوردن آرزوهای خود هستند، یکی از برادرها آرزو میکند که الماس جادویی نیرویش را از دست بدهد تا…
**************************************************
انیمیشن سینمایی «فینیک» به کارگردانی «دنیس چرنوف»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این انیمیشن داستان دختر نوجوانی به نام کریستینا است که به همراه خانواده به خانهای نقل مکان میکنند. فینیک طبق عادت همیشگی شروع به اذیت کردن این خانواده میکند. کریستینا به طور اتفاقی کمی از موهای فینیک را میکند، این اتفاق باعث میشود که او قادر به دیدن فینیک و بقیهی اشباح نامرئی شود. در همین زمان در شهر یک مجرم شروع به خراب کاری میکند و کریستینا که از قضا در صحنهی جرم است، متوجه میشود مجرم باید یک هیولای نامرئی باشد چرا که هیچکس غیر از خودش نمیتواند او را ببیند. مجرم یک بازیگر آماتور سینما است که عقدهی ستاره شدن را دارد و فکر میکند هیچکس استعداد او را قدر نمیداند، از روی سناریوی یک سریال در حال پخش دست به خراب کاری میزند تا…
**************************************************
**** شبکه امید
فیلم سینمایی «کابوس آرزو» به کارگردانی «میشل تِن هورن»، پنجشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بابی مولدِر، اوتو ناسِنس و ماکسیم پوجمِتیو خواهیم دید: آوا دختری حدودا دهساله است که به همراه پدر و مادرش برای اسکی به هتل سینسترا رفته است. آوا که در این سفر از مشکلاتش با پدر و مادرش خسته شده در کنار مجمسمه اسرارآمیز هتل آرزوی جهانی دور از بزرگسالان را میکند. صبح روز بعد آوا و سایر بچههای در هتلی بیدار میشوند که هیچ بزرگسالی ندارد. روز اول به همه بچهها خوش میگذرد اما از روز دوم چالشها آغاز میشود و…
**************************************************
فیلم سینمایی «عملیات قطب شمال» به کارگردانی «گرا بوآل»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی کایسا کورین آنتونسن، لارس آرِنتس هانسِن و نیکولی کلِو بروژ خواهیم دید: جولیا، دختر نوجوان کمرویی است که از قرار خواهر بزرگتر سیندره و ایدا است. ایدا دختر جسور و پردل و جرئتی است که باوجود سن کمش شجاعت زیادی دارد و حس حمایتی زیادی نسبت به خواهر و برادرش میکند، وقتی ایدا و سیندره با لجاجت برای یافتن پدرشان به محل کار او میروند جولیا بهناچار آنها را تا هلیکوپتر همراهی میکند، هلیکوپتر به مقصد نامشخصی از روی زمین بلند میشوند و کودکان هراسان زمانی که او فرود میآید از آن پیاده میشوند غافل از این که سر از جزیرهای خالی از سکنه در قطب شمال درمیآورند که…
**************************************************
**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «دکتر شکلات ۲» به کارگردانی «ناگومو سیایچی و ساکوما نوریوشی»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی کنتارو ساکاگوچی، شیرویاما نوا و ناناسه نیشینو آمده است: در دنیای زیرزمینی و مخفی پزشکی ژاپن، تیمی ناشناس و فوق العاده حرفهای وجود دارد که جراحیهای بسیار خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام میدهد. رئیس این گروه، بر خلاف تمام انتظارات، یک دختر نابغه ۱۰ساله به نام یویی تراشیما است که به عنوان دکتر شکلات شناخته میشود. یویی، با وجود سن کم، تواناییهای خارق العادهای در آناتومی، تشخیص بالینی و جراحی دارد اما گذشتهاش تاریک و پر از درد است. او شاهد کشته شدن پدر و مادرش در یک انفجار مرموز بوده و از آن زمان تصمیم گرفته تا با استفاده از استعداد و آموزههای پدرش حقیقت پشت این جنایت را کشف کند و انتقام بگیرد. در این راه او با مردی مرموز به نام نودا تتسویا (معروف به معلم) همکاری میکند. پزشکی که به دلیل یک حادثه، اکنون دست راستش مصنوعی است و…
**************************************************
**** شبکه فراتر (۴k)
فیلم سینمایی «۳:۱۰ به یوما» به کارگردانی «جیمز منگولد»، پنج شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی راسل کرو و کریستین بیل؛ درباره کلانتر منطقهای دور افتاده است که یک مجرم خطرناک به نام بن وید را دستگیر کرده و قرار است او را برای اجرای حکم اعدام راس ساعت سه و ده دقیقه سوار قطاری به مقصد یوما کنند. از طرفی افراد بن قصد دارند در او را در مسیر کلانتری تا ایستگاه قطار فراری دهند. کلانتر چند نفر را استخدام میکند تا با کمک هم او را قطار رسانده و تحویل مامورها بدهند. یک مزرعه دار که به دلیل بدهی در آستانه از دست دادن مزرعهاش است…
**************************************************
فیلم سینمایی «جزیره شاتر» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»، جمعه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی لئوناردو دی کاپریو، مارک روفالو و بن کینگیزلی آمده است: در سال ۱۹۵۴ تدی دانیلز و همکارش، برای بررسی فرار یک بیمار روانی خطرناک، سولاندو، از بیمارستانی در جزیره شاتر به این جزیره مسافرت میکنند. در هنگام ورود به این جزیره تد با رفتارهای ناخوشایند پلیس جزیره روبرو میشود. تدی همسر خود را در یک آتشسوزی عمدی که توسط یک مجرم روانی به نام اندرو لدیس که او هم در همین جزیره نگهداری میشود از دست داده است. رفتارهای غیرعادی توسط رئیس بیمارستان روانی، دکتر جان کاولی ادامه مییابد. در ادامه او احساس میکند که همه افراد داخل جزیره به نحوی در یک بازی که صرفاً برای وی طراحی شدهاست بازی میکنند…