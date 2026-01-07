خبرگزاری کار ایران
از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار می‌شود:

کارگاه آموزشی تخصصی نمایشگاه‌های FITUR و EMIT 2026

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در راستای حضور شایسته و باشکوه کشورمان در رویدادهای معتبر بین‌المللی گردشگری، کارگاه آموزشی تخصصی نمایشگاه‌های گردشگری فیتور اسپانیا و امیت ترکیه 2026 را برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این کارگاه آموزشی با تمرکز بر آشنایی با الزامات حرفه‌ای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، شیوه‌های مؤثر معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور، تعامل با بازارهای هدف و تبادل نظر و تشریک مساعی برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان، روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن الماس هتل پارسیان آزادی برگزار می‌شود.

با توجه به مسئولیتی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مدیریت اجرایی پاویون ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری فیتور اسپانیا و امیت ترکیه واگذار شده است، این کارگاه با هدف تبادل تجربیات، ارتقای سطح دانش تخصصی و افزایش بهره‌وری شرکت‌کنندگان و غرفه‌داران ایرانی در این رویدادها برنامه‌ریزی شده است.

برگزاری این کارگاه، فرصتی برای هم‌افزایی میان فعالان گردشگری، غرفه‌داران و دست‌اندرکاران نمایشگاهی فراهم می‌کند تا با آمادگی بیشتر و رویکردی هدفمند، در یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی صنعت گردشگری حضور یابند.

در پایان این کارگاه، مراسم قرعه‌کشی جانمایی شرکت‌کنندگان در این رویدادهای بین‌المللی نیز برگزار خواهد شد.

