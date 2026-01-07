خبرگزاری کار ایران
فرمانده جدید یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی از سوی سردار رادان منصوب شد/ تاکید بر صیانت حداکثری از میراث تاریخی و امنیت موزه‌ها

سرهنگ آیت احمدی به‌عنوان فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با صدور حکمی، سرهنگ آیت احمدی را به‌عنوان فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منصوب کرد.

در متن این حکم، با اشاره به پیشنهاد فرماندهان نظامی ذی‌ربط و با استناد به تجارب ارزشمند، سوابق موفق و توانمندی‌های مدیریتی و اجرایی سرهنگ آیت احمدی، بر ضرورت بهره‌گیری از رویکرد مدیریت جهادی، روحیه انقلابی، التزام به موازین شرع مقدس اسلام و رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمانی تاکید شده است.

فرمانده کل انتظامی کشور در این حکم، ارتقای توانمندی‌های سازمانی یگان حفاظت، صیانت از شأن، منزلت و معیشت کارکنان متخصص، پیشگیری قاطع از هرگونه تعرض، تجاوز، تخریب و تصرف غیرقانونی به آثار، محوطه‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی را از مأموریت‌های محوری فرمانده جدید برشمرده است.

ساماندهی، انتظام‌بخشی و تأمین امنیت پایدار مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی، به‌ویژه در ایام پرتردد گردشگری، ارتقای سطح امنیت موزه‌ها، اماکن فرهنگی و فضاهای تاریخی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت فیزیکی و هوشمند از میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس، از دیگر محورهای مورد تاکید در این حکم به شمار می‌رود.

