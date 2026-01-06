پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت سعید پیردوست
رئیس رسانه ملی درگذشت سعید پیردوست، هنرمند ارجمند و خوشنام تلویزیون، سینما و تئاتر را به خانواده و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، متن این پیام به شرح زیر است:
باسمه تعالی
انا لله وانا الیه راجعون
درگذشت بازیگر توانمند و خوشنام تلویزیون، سینما و تئاتر، زندهیاد سعید پیردوست را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت عرض میکنم.
او از آن دست هنرمندانی بود که بیهیاهو، اما مؤثر، سالها در قاب تصویر زیست و با صداقت حرفهای و حضوری باورپذیر در فیلمها و مجموعههای نمایشی، روایتگر بخشهایی از زندگی مردم شریف این سرزمین شد و بیگمان، همین خاطرهاش را ماندگار خواهد کرد.
از خداوند رحمان برای آن هنرمند مردمی آرامش ابدی و برای بازماندگان، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.