طنین «ناقوس زمان» در گفتوگوی سازها
ارکستر دیالوگ ۱۵ دیماه به رهبری پانیذ فریوسفی مخاطبان را به سفری شنیداری در میان آثار آهنگسازان موسیقی کلاسیک جهان برد.
به گزارش ایلنا، «ناقوس زمان» به رهبری پانیذ فریوسفی، شامگاه ۱۵ دیماه با حضور ۴۸ نوازنده و ترکیبی از سازهای زهی و آرشهای، با تهیهکنندگی لیلا تشکری و سعید حقیر در تالار وحدت روی صحنه رفت.
این اجرا توسط ارکستر دیالوگ برگزار شد و مخاطبان را با برنامهای متنوع از آثار کلاسیک، نئوکلاسیک و معاصر همراه کرد.
برنامه با بداههنوازی پانیذ فریوسفی آغاز شد و به صورت پیوسته به قطعهی «ایمپرومپتو برای کنسرت زهی» اثر ژان سیبلیوس متصل شد.
قطعهی «شوشانیک» اثر ادوارد میرزویان با حال و هوایی عاطفی و ریشهدار در فرهنگ ارمنی و با حضور دو پرفورمر اجرا شد و با زبانی احساسی، پیوندی معنادار میان خاطره، هویت و موسیقی برقرار کرد.
در بخش بعدی، «دیورتیمنتو» اثر بلا بارتوک، یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین آثار برنامه، اجرا شد. این قطعه که در سال ۱۹۳۹ و در آستانه جنگ جهانی دوم نوشته شده است، به ویژه در موومان دوم (Molto Adagio)، فضایی آکنده از اضطراب و تلخی را به تصویر کشید و از نظر بیانی و اجرایی، یکی از تأثیرگذارترین لحظات کنسرت رقم خورد. با بهرهگیری از نورپردازی نیمهتاریک، به خصوص در بخشهای دوم و سوم، و نیز طراحیهای بصری همزمان با اجرا، فضای وهمآلود اثر تا حد زیادی بازآفرینی شد.
پس از این بخش تاریخی، «سرناد کوچک» اثر شینایچیرو یوکویاما اجرا شد.طراحی بصری با بهرهگیری از تصاویری از ایران که با عناصر نقاشی سنتی ژاپنی تلفیق شدهاند، شکل گرفت.
در ادامه، بخش نخست «سوئیت کارمن» اثر ژرژ بیزه با تنظیم پدرو گیلابرت، با حالوهوایی دراماتیک و پرتحرک، رنگ و انرژی تازهای به برنامه بخشید.
یکی از بخشهای کنسرت، اجرای قطعه مینیمالیستی «Darf ich?» اثر آروو پرت بود.
در ادامه، «رقص شمشیر» اثر آرام خاچاتوریان با تنظیم حسن رحیمی و سپس «اوورتور ویلیام تل» اثر جواچینو روسینی با تنظیم پدرو گیلابرت اجرا شد.
پایانبخش این شب موسیقایی، «رقص مجارستانی شماره ۵» اثر یوهانس برامس با تنظیم حسن رحیمی بود.
رافائل میناسکانیان، بهنام ابوالقاسم، محمدرضا تفضلی، پدرام فریوسفی، مانی جعفرزاده، محمد الهیاری فومنی، امین غفاری، حدیث فولادوند، محمود منتظم صدیقی، سیدامیرعباس ستایشگر ازمهمانان این اجرا بودند.
بهراد علی قورچی (کنسرت مایستر)، آرمان خسروی، امیر حسام عظیمی، مهشید عمارلو، سارا موسوی، حسین نعمتی، مهشاد زواره، صبا وفا، مریم براتی، گلناز دهکردی، نجمه احمدی (ویولن یک)، مونا نقاش زاده، سپهر بهبهانی، مهرسا امجدی، تینا سلطانی، علیرضا موثقی، نسیم علمیزاده، بهاره غلامی، حسین ابراهیمی، فریماه محروقی، امیرمحمد عاشوری، سوگل صحرایی، آرتمیس گرشاسبی (ویولن دو)، رها پنجتن پناه، نیکی زارعی، آوا تقیزاده اشرفی (ویولا)، ترمه صدیقی، مانی جوادزاده، مینا معطی، پریا زندی (ویولنسل)، امیرعباس حسینی (کنترباس) از نوازندگان ارکستر دیالوگ در این اجرا بودند.
همچنین هورام ترابی، اهورا خدامی (ویولن یک)، مهوش عسگری (ویولن دو)، رضا ملکی، مهدی منادی، احمد مقدسیزاده، پدرام علیزاده، بهار براهیمی (ویولا)، یاسمن کوزهگر، هامون قادری، پارسا هادی، موژان خوشنویسان (ویولنسل)، پریا اکرمی، نرگس باقری، آریا ماجدی (کنترباس)، مهیار منتظم، ماهان ببری (پرکاشن) به عنوان نوازندگان مهمان در این اجرا حضور داشتند.
ارکستر دیالوگ ۲۹ و ۳۰دی ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه در تالار وحدت میزبان علاقهمندان خواهد بود.
علاقمندان میتوانند بلیت کنسرت «ناقوس زمان» را از طریق سایت ایران کنسرت تهیه کنند.