انرژی زنان در تئاتر برای مخاطبان قابل لمس است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایش «برای هانا» به نویسندگی و کارگردانی مریم شعبانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی از سوم دی ماه در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی روی صحنه رفته است.

فائزه سودانی، بازیگر تئاتر خوزستانی و از بازیگران نمایش «برای هانا»، درباره به تجربه حضور خود در این اثر نمایشی گفت: حضور در این پروژه برای من تجربه‌ای بسیار متفاوت است؛ به‌ویژه از این جهت که از اهواز به تهران آمده‌ام و همکاری با این گروه برایم هم چالش‌برانگیز و هم لذت‌بخش بوده است.

او افزود: آشنایی با گروه اجرایی و به‌ خصوص خانم شعبانی، کارگردان نمایش، در ابتدا چالش‌هایی برای من داشت، اما اکنون که در کنار دوستان گروه «هنر مقدس» هستم، همه‌چیز به‌ خوبی پیش می‌رود و از این همکاری بسیار خوشحالم.

این بازیگر درباره نقشی که در نمایش «برای هانا» ایفا می‌کند، بیان کرد: در این اثر نقش «آمنه»، خواهر شهید محمدباقر صدر را بازی می‌کنم. این نقش برای من یک فرصت بسیار استثنایی است و از این‌که سعادت انتخاب‌شدن برای ایفای آن را داشته‌ام، خدا را شکر می‌کنم.

او بیان کرد: امیدوارم نتیجه کار مطابق نظر گروه کارگردانی و تمام عزیزانی باشد که برای این نمایش زحمت می‌کشند و بتوانیم در کنار هم اجرای موفقی داشته باشیم.

سودانی با اشاره به سوابق همکاری خود با حوزه هنری گفت: در سال‌های گذشته با حوزه هنری، چه در مرکز کشور و چه در استان خوزستان، همکاری‌های مختلفی داشته‌ام و تجربه‌های متعددی در این فضا کسب کرده‌ام. پس از آمدن به تهران نیز از طریق برخی از دوستان و اساتید، به خانم شعبانی معرفی شدم.

او ادامه داد: پس از چند گفت‌وگوی تلفنی و تصویری، بخشی از متن نمایش را برای ایشان اجرا و ارسال کردم و در چند نوبت نیز دیدار حضوری داشتیم. در نهایت، با توجه به این تعامل‌ها، انتخاب برای این نقش صورت گرفت.

این بازیگر تئاتر درباره تردیدهای اولیه خود برای پذیرش این نقش اظهار کرد: با توجه به مسافت میان اهواز و تهران، در ابتدا کمی دودل بودم. من شاغلم و یک کودک ۱۱ ماهه هم دارم و طبیعتاً این شرایط تصمیم‌گیری را برایم سخت می‌کرد، اما هرچه جلوتر رفتیم، دیدم همه‌چیز به شکلی پیش می‌رود که انگار این مسیر مقدر شده است. با وجود تردیدهای اولیه، حالا که اینجا هستم، واقعاً خوشحالم و این تجربه را بسیار ارزشمند و متفاوت می‌دانم.

سودانی درباره روند تمرین‌های نمایش «برای هانا» گفت: پروژه از چند ماه قبل آغاز شده و من از مهرماه به گروه اضافه شدم. در ابتدا چند نوبت برای تمرین و هماهنگی به تهران آمدم و بخشی از تمرین‌ها را هم پس از بازگشت به اهواز، به‌صورت مستقل و در ارتباط با گروه انجام می‌دادم. در آذرماه و پیش از اجرا، دوباره به‌ صورت کامل به گروه ملحق شدم و تمرین‌ها به‌صورت جمعی ادامه پیدا کرد.

او در پایان درباره بازخورد احتمالی مخاطبان نسبت به نمایش بیان کرد: این‌که تمام بازیگران این نمایش زن هستند، به کار شکل و انرژی ویژه‌ای داده است. به نظر من انرژی‌ای که زنان در تئاتر تولید می‌کنند، کاملاً متفاوت است و این تفاوت برای مخاطب هم قابل لمس خواهد بود. گروه واقعاً زحمت زیادی کشیده و با وجود تمام دشواری‌ها، همه‌چیز به بهترین شکل پیش رفته است. فکر می‌کنم این تلاش و تفاوت، مورد توجه تماشاگران قرار بگیرد.

