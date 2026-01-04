به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، چهارمین نشست بخش پژوهش و سمینارهای چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با عنوان «تئاتر خیابانی به مثابه کنش سیاسی در جنوب آسیا»، روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار می‌شود.

اسماعیل نجار، دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس سخنران این نشست خواهد بود.

ورود برای تمامی علاقهمندان آزاد است. همچنین مخاطبان می‌توانند به منظور بهره‌مندی از این برنامه از طریق لینک (https://meet.google.com/gai-rxit-dpy) به صورت برخط برای حضور و مشارکت در این نشست اقدام کنند.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی دی و بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و بخش پژوهش و سمینار آن برعهده رامتین شهبازی است.

