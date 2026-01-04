نمایش و نقد «ارزش عاطفی» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «ارزش عاطفی» ساخته یواخیم تریه، محصول ۲۰۲۵ نروژ، آلمان، دانمارک، فرانسه، سوئد، انگلستان و ترکیه، در ژانر کمدی و درام یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

داستان این فیلم درباره دو خواهر است که پس از سال‌ها دوری، با پدرشان (یک کارگردان قدیمی سینما) دوباره روبه‌رو می‌شوند. تلاش پدر برای ساخت فیلمی جدید، گذشته‌ی پرتنش خانواده را زنده می‌کند و آن‌ها را وادار می‌سازد با خاطرات، زخم‌های عاطفی و روابط ناتمام خود روبه‌رو شوند.

فیلم ارزش عاطفی پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد موفق شد برنده ۳۳ جایزه از جمله برنده جایزه بزرگ جشنواره کن و… شده و نامزد دریافت ۱۹۴ جایزه دیگر نیز شود که از میان آن‌ها می‌توان به نامزدی بهترین فیلم خارجی اسکار، نامزد ۸ جایزه گلدن گلوب، نامزد ۲ جایزه از جشنواره تورنتو و… اشاره کرد.

در وبگاه راتن تومیتوز، ٪۹۷ از ۲۰۰ بررسی منتقدین درباره این فیلم مثبت است و این فیلم میانگینِ امتیاز ۷.۹ از ۱۰ را در وبگاه imdb اختیار دارد. فیلم ارزش عاطفی در متاکریتیک که از میانگین وزنی استفاده می‌کند، بر اساس نظر ۵۵ منتقد امتیاز ۸۶ از ۱۰۰ را کسب کرده و در وبگاه لترباکسد نیز امتیاز ۴.۲/۵ را کسب کرده است که نشان‌گر «نقدهای خیلی مطلوب» است.

علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و نهمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

